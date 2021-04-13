Во вторник, 13 апреля, биткоин достиг цены в более 62 тысяч долларов, что является новым максимумом. Все благодаря листингу крупнейшей биржи криптовалют США Coinbase на Nasdaq.

Как изменилась цена криптовалют

Крупнейшая в мире криптовалюта биткоин выросла сразу на 5%, достигнув цены в 62741 доллар , сообщает Global News .

Ее конкурент Ethereum также достиг рекордного уровня – 2205 долларов .

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Цена биткоина в течение последней недели / График Libertex

Почему цена растет

В среду, 14 апреля, Coinbase выйдет на публичный рынок с помощью процедуры прямого листинга. Соответственно акции биржи можно будет приобрести как акции компаний Google или Microsoft. Это событие и вызвало резкий рост биткоина и всего криптовалютного рынка.

Внимание инвесторов

Когда компания Tesla решила купить биткоин на сумму 1,5 миллиарда долларов, его цена также прыгнула. Другие компании также начали держать деньги в биткоинах, что свидетельствует о доверии.

Применение криптовалют

В то же время в биткоин не только активно инвестируют, но и начали широко его применять. В частности, платежная система Visa вскоре сделает биткоин платежным средством. Ее конкуренты Mastercard и PayPal также работают в этом направлении.