Биткоин установил новый исторический рекорд: какая цена сейчас
Во вторник, 13 апреля, биткоин достиг цены в более 62 тысяч долларов, что является новым максимумом. Все благодаря листингу крупнейшей биржи криптовалют США Coinbase на Nasdaq.
Источник:Global News
Как изменилась цена криптовалют
- Крупнейшая в мире криптовалюта биткоин выросла сразу на 5%, достигнув цены в 62741 доллар, сообщает Global News.
- Ее конкурент Ethereum также достиг рекордного уровня – 2205 долларов.
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Цена биткоина в течение последней недели / График Libertex
Почему цена растет
В среду, 14 апреля, Coinbase выйдет на публичный рынок с помощью процедуры прямого листинга. Соответственно акции биржи можно будет приобрести как акции компаний Google или Microsoft. Это событие и вызвало резкий рост биткоина и всего криптовалютного рынка.
Внимание инвесторов
Когда компания Tesla решила купить биткоин на сумму 1,5 миллиарда долларов, его цена также прыгнула. Другие компании также начали держать деньги в биткоинах, что свидетельствует о доверии.
Применение криптовалют
В то же время в биткоин не только активно инвестируют, но и начали широко его применять. В частности, платежная система Visa вскоре сделает биткоин платежным средством. Ее конкуренты Mastercard и PayPal также работают в этом направлении.
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