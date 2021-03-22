Міжнародна платіжна система прийняла рішення працювати на криптовалютному ринку. Біткойн може стати платіжним засобом.

Ел Келлі, генеральний директор Visa, розповів про плани компанії щодо біткойнів. Відтак у компанії дві великі цілі:

Дозволити своїм користувачам купувати біткойни.

Дати можливість переводити біткойни у фіатні валюти.

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Таким чином, можна буде робити миттєві покупки за біткойни у будь-якій з 70 мільйонів компаній, які приймають Visa.

Глобальні плани Visa

За словами гендиректора, у компанії бачать великий потенціал у "стабільних монетах" і прагнуть дозволити їх використання на своїй платформі.

Стабільні валюти Стабільні валюти – це тип криптовалюти, який пропонує конфіденційність платежів. Але водночас вони не такі волатильні, як біткойн чи інші подібні криптовалюти.

Конкуренти Visa

Однак VISA не єдина компанія, яка робить великі ставки на криптовалюту. Paypal і Mastercard також активно працюють над біткойн-транзакціями на своїх платформах.

Поки гонка між платіжними системами наростає, ціна біткойна стрімко зростає. Станом на 19:30 22 березня ціна перевищує 57 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap.

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