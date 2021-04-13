На фоне новых геополитических реалий позиции российский рубль вновь начал терять позиции на валютном рынке. Какие факторы сыграли в этом процессе ключевую роль – читайте дальше.

Потери рубля в течение этого периода называют одними из самых серьезных среди валют, развивающихся государств. Первое место в антирейтинге заняла турецкая лира .

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Геополитическая игра

Главными факторами, которые влияют на российскую национальную валюту являются: взыскание войск РФ к границе Украины и угроза новых санкций США. В течение последнего месяца рубль подешевел на 5% и обновил свой 5-месячный минимум – почти 77 рублей за доллар США.

На прошлой неделе Министерство экономики России обновило прогноз по ВВП на 2021, повысив его до 3,8%. Несмотря на это позиции рубля все равно остаются достаточно уязвимыми на макроэкономическом рынке. Ключевая причина – напряженные отношения со странами Запада.

Российский рубль обвалился / Фото Pexels

В инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" отметили, что валютный рынок во многом зависит от геополитической ситуации в мире, а беспокойство инвесторов относительно нового пакета жестких санкций США, которых было достаточно в течение последних недель, очевидны. Аналогичное мнение высказал и главный стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

Однако, это еще не все. Удар также получил и рынок суверенных облигаций Российской Федерации. Для России существует угроза, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкционные ограничения из-за вмешательства Москвы в президентских выборах 2020, хакерские атаки SolarWinds и отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее аналитики прогнозировали, что в 2021 году российский рубль сможет восстановиться после обвала на фоне пандемии коронавирус и падения цен на нефть . Тогда рубль упал на 16% .