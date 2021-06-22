Биткоин обвалился до 5-месячного минимума: на этот раз не из-за Илона Маска

Биткоин упал до 5-месячного минимума на фоне усиления запрета криптовалют в Китае. Власти страны призвали ряд крупных финансовых учреждений, включая платежную систему Alipay, избегать криптовалюты.

По данным Coindesk, биткоин подешевел на 10% до 31179 долларов за монету, что является самым низким уровнем с января. Он немного восстановился и по состоянию на 10:00 22 июня торгуется на уровне 32 674 доллара. Но это все равно вдвое меньше, чем в апреле, когда биткоин достиг исторического уровня.

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Другие криптовалюты также резко упали:

Ethereum потерял 8%;

Dogecoin обвалился на 20%.

Почему рынок криптовалют падает

Май и июнь выдались неудачными месяцами для криптовалют. Первой причиной является негативное влияние майнинга на окружающую среду. Именно поэтому компания Tesla отказалась принимать биткоины как платежный способ. Сейчас различные компании и страны пытаются найти более экологичный способ добычи криптовалют.

Второй и серьезной причиной стало неприятие Китаем криптовалют. Народный банк Китая призвал Alipay и еще 5 крупных банков Китая отказаться от любых операций с криптовалютой и контролировать, чтобы таких не было.

Торговля криптовалютой и спекулятивная деятельность порождают риски незаконных трансграничных передач активов и отмывания денег,

– заявил центробанк.

Реакция банков

Все шесть учреждений заявили, что никому не разрешается использовать их платформы для любой деятельности, связанной с криптовалютами. Alipay также пообещал активизировать расследование крипто-транзакций на своей платформе.

Китай против криптовалют: коротко