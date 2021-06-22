По данным Coindesk, биткоин подешевел на 10% до 31179 долларов за монету, что является самым низким уровнем с января. Он немного восстановился и по состоянию на 10:00 22 июня торгуется на уровне 32 674 доллара. Но это все равно вдвое меньше, чем в апреле, когда биткоин достиг исторического уровня.
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Другие криптовалюты также резко упали:
- Ethereum потерял 8%;
- Dogecoin обвалился на 20%.
Почему рынок криптовалют падает
Май и июнь выдались неудачными месяцами для криптовалют. Первой причиной является негативное влияние майнинга на окружающую среду. Именно поэтому компания Tesla отказалась принимать биткоины как платежный способ. Сейчас различные компании и страны пытаются найти более экологичный способ добычи криптовалют.
Второй и серьезной причиной стало неприятие Китаем криптовалют. Народный банк Китая призвал Alipay и еще 5 крупных банков Китая отказаться от любых операций с криптовалютой и контролировать, чтобы таких не было.
Торговля криптовалютой и спекулятивная деятельность порождают риски незаконных трансграничных передач активов и отмывания денег,
– заявил центробанк.
Реакция банков
Все шесть учреждений заявили, что никому не разрешается использовать их платформы для любой деятельности, связанной с криптовалютами. Alipay также пообещал активизировать расследование крипто-транзакций на своей платформе.
Китай против криптовалют: коротко
- В 2013 году Китай заявил, что биткоин не является настоящей валютой. Еще тогда регуляторы запретили финансовым и платежным учреждениям осуществлять операции с ним.
- Провинция Сычуань запретила майнить криптовалюту и отключали электроэнергию таким майнерам. Это и похожие решения заставили китайские компании, занимающиеся майнингом, перебираться за границу.
- Несмотря на такие запреты китайцы заработали 1,1 миллиарда долларов на майнинге в 2020 году. Что является вторым местом после США.