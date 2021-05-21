BIT Mining Limited зупинила свій вибір на Dory Creek, дочірній компанії Bitdeer. Сторони вже підписали обов'язковий інвестиційний лист.

Зверніть увагу Саудівська Аравія вкотре обіграла Росію на ринку нафти у Китаї

Китайська компанія інвестує у Dory Creek у Техасі

BIT Mining має намір вкласти майже 26 мільйонів доларів у об'єкт потужністю 57 мегаватів, який буде функціонувати поруч з Dory Creek у Техасі. На фоні заяв про неекологічність майнінгу криптовалют компанія запевнила, що 85% електроенергії буде вироблятися за допомогою екологічно чистих джерел.

BIT Mining Це компанія, яка надає послуги онлайн-лотереї в Китаї. Ранішу мала назву 500.com Limited. Акції фірми Це компанія, яка надає послуги онлайн-лотереї в Китаї. Ранішу мала назву 500.com Limited. Акції фірми торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Її ринкова капіталізація становить 709 мільйонів доларів. BIT Mining прагне стати провідною компанією з видобутку криптовалюти в Китаї.

Інвестиції китайської фірми в центр обробки даних в Техасі були вкладені, коли сектор видобутку криптовалют у Північній Америці переживає пік фінансової підтримки. В той самий час, лідер ринку криптовалюти – біткойн – проходить через спекотний період зростання свого енергетичного апетиту.

Корпорації у Північній Америці, які займаються майнінгом криптовалюти, прагнуть зробити свої джерела енергії на 100% відновлюваними на тлі пильної уваги до енергетичного балансу біткойна. Влада Китаю теж спрямовує свої зусилля на скорочення майнінгу цифрових валют у Внутрішній Монголії, яка знаходиться на території провінції Сичуань. Піднебесна йде цим шляхом через обмеження щодо викидів вуглецю в атмосферу.

Як вкладати кошти в такі активи як золото, нафту, акції міжнародних компаній і контролювати свої інвестиції? Дізнайтеся, замовивши безкоштовну консультацію експертів Forex Club.