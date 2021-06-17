Де живуть найприбутковіші інвестори

Найбільше збагатилися на біткойні американці – 4,1 мільярда доларів за 2020 рік. Це більше, ніж мешканці наступних трьох країн сумарно.

На другому місті опинився Китай, що доволі дивно, адже влада країни активно виступає проти криптовалют та всіляко їх забороняє. Однак, китайці заробили 1,1 мільярда доларів минулого року на рості біткойна.

Третє місце закріпили за собою японці із сумарним заробітком 0,9 мільярда доларів.

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Українці ж закрили десятку націй, які найбільше збагатилися на біткойні у рік, коли світ огорнула пандемія коронавірусу та економічна криза. Щоправда, такі інвестиції здебільшого робили не звичайні українці, а чиновники. У деклараціях держслужбовців за 2020 рік нарахували 46 351 біткойн. Наразі це близько 1,8 мільярда доларів.

Вартість біткойна

У четвер, 17 червня, біткойн коштує понад 39 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap.

Історичного максимуму біткойн досяг у квітні цього року – 64 863 долари.

У 2020 році ціна головної криптовалюти світу виросла на 200%.

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