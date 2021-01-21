Біткойн цього року встановив історичний рекорд в ціні. А безліч аналітиків прогнозують йому ще кращі результати у недалекому майбутньому. Як вибрати момент для вдалого інвестування?

У чому секрет популярності біткойна та чи варто в нього вкладатися зараз, розповідаємо у матеріалі Фінансів 24.

Зверніть увагу Локдаун – час для інвестицій: як заробляти в умовах коронакризи

Криптовалюта vs фіатні гроші

Незважаючи на те, що зараз про крипторинок не говорить хіба що лінивий, все ж досі далеко не всі серйозно розглядають цифрові активи як інструмент для інвестицій, вважаючи за краще, наприклад, акції або фіатну валюту (долари або євро).

Разом з тим, багато експертів говорять про те, що криптовалюта може серйозно похитнути позиції світових валют. На підтвердження цього – плани найбільших країн світу по створенню національної цифрової валюти.

Чи варто вкладати в долар

Долар – найбільш традиційна валюта для інвестування. Та зараз на світовому ринку помітне його ослаблення. Це пов'язано з планами влади США підтримати американську економіку, що постраждала від коронавірусу, вливаючи в неї трильйони доларів. Звичайно, це потребує "увімкнення друкарського верстата" і в кінцевому підсумку знецінить долар.

Альтернатива долару

У такій ситуації інвестори починають придивлятися до біткойна та інших криптовалют як до можливості альтернативного вкладення коштів.

Помітний інтерес до цифрових валют не тільки з боку приватних осіб і цілих держав, а й великих компаній, а також платіжних систем. Так, наприклад, PayPal отримала першу у своєму роді умовну ліцензію Bitlicense від департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS), що дало доступ до біткойна 26 мільйонам її клієнтам.

Не біткойном єдиним

Звичайно, біткойн – це перше, що спадає на думку, коли мова заходить про цифрові активи. Але існує безліч інших криптовалют, які менш на слуху, але мають потенціал для зростання.

Одними з найбільш популярних залишаються Ethereum, Bitcoin Cash, Monero – в ході недавнього злету крипторинку вони також змогли оновити свої історичні максимуми.

Крім того, з'являються все нові і нові криптовалюти, частина з яких теж має шанси на те, щоб "непогано вистрілити".

Чи варто купувати криптовалюту сьогодні

Незважаючи на те, що після бурхливого зростання крипторинку на ньому пройшла невелика корекція, і біткойн, наприклад, опустився нижче позначки в 40 000 доларів, потенціал для зростання до нових максимумів все ще залишається.

Позитивні прогнози зберігаються у зв'язку з напруженою ситуацією з коронавірусом у світі. Економіки все ще обмежені, а уряди різних країн вводять карантини і локдауни.

Це означає, що акції компаній будуть падати в ціні, національні валюти знецінюватися, попит на ресурси (нафта, метали) знижуватися. І тут цифрові валюти зможуть знову стати непоганою альтернативою.

Прогнози для біткойна

Не виключено, що біткойн незабаром може дорости аж до 50 тисяч доларів і навіть вище. На кінець року можливий рівень і в 100 тисяч доларів. Тому купувати його, та й інші криптовалюта теж, сьогодні, варто.

Як вкласти гроші в біткойн

Сьогодні вигідно купити біткойн і інші криптовалюта досить просто. Для цього потрібно вибрати фінансову компанію, яка надасть вам зручний спосіб здійснити операцію. Такою компанією є Forex Club, яка з 1997 року надає трейдерам по всьому світу можливість вкладати кошти в найцікавіші фінансові інструменти.

Актуально Майбутнє за технологіями: в які компанії варто інвестувати вже зараз

Щоб купити біткойн, потрібно відкрити і поповнити рахунок в торговій платформі Libertex, яку створив Forex Club. Після цього вам потрібно буде просто вибрати біткойн в списку фінансових інструментів, визначитися з сумою угоди і натиснути, кнопку "в зростання", якщо ви очікуєте зростання, або "в зниження", якщо ви прогнозуєте зниження котирувань.

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.