Американский сенатор призывает всех покупать биткоин: почему она взволнована обвалом рынка

Американский сенатор от Республиканской партии Синтия Луммис призналась, что активно покупает биткоин. По ее словам, она уже инвестировала более 100 тысяч долларов в криптовалюту. Почему сенатор призывает всех покупать биткоин – читайте дальше.

Синтия Луммис называет криптовалюты одной из самых надежных гаваней для сбережений в долгосрочной перспективе. Она также советует, покупать цифровые монеты и сохранять их на будущее, в том числе и для своего пенсионного фонда.

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Сенатор из США покупает биткоин

Луммис начала покупать биткоин в 2013 году. Ее первая цифровая монета стоила 330 долларов. В целом она имеет 5 биткоинов. Сейчас они стоят 168 тысяч долларов. Сенатор призналась, что она очень взволнована обвалом на рынке криптовалют, поскольку теперь можно покупать виртуальную валюту за меньшие деньги.

Я также хотела бы, чтобы люди могли использовать биткоин и криптовалюты, которым они предпочитают, и будут безопасными и отвечать требованиям Закона о борьбе с отмыванием денег и Законе о банковской тайне,

– добавила Луммис.

Американский сенатор агитирует за биткоин / Фото Getty Images

Депутат также выразила надежду, что криптоиндустрия будет расти и развиваться, а регуляторы скорее введут финансовые и технологические достижения, которые приносит биткоин. Кроме того, Луммис надеется, что любые правила, которые введет власть США будут простыми, легкими для понимания и не слишком ограничивать рынок.

Что происходит с биткоином: