Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 17 апреля торгуется по 43,64 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 12 копеек против 16 апреля. Официальный курс евро составляет 51,42 гривны, следовательно его цена выросла еще на 15 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 20 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,89 гривны (+25 копеек);

евро – 51,77 гривны (+35 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 17 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,50 гривны , а продажа – по 44,05 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,76 гривны , а продажа – по 43,85 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,28 гривны, а продают – по 43,86 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 17 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,25 гривны , а продажа – по 51,95 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,40 гривны , а продажа – по 51,59 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,22 гривны, а продают – по 51,85 гривны.

Как влияет война на Ближнем Востоке?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой напомнил, что глобальная ситуация остается нестабильной, и это усложняет работу экономик многих стран.

По словам банкира, дальнейшая динамика валют в значительной степени будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке, однако четких сигналов к стабилизации пока нет. На этом фоне цены на топливо, вероятно, и дальше будут высокими.

В то же время в случае обострения ситуации доллар может укрепиться как защитный актив. Евро в свою очередь будет находиться под давлением из-за энергетических и экономических рисков.