Что происходит на рынках сейчас?
Мировой фондовый индекс MSCI упал на почти 0,26%, сообщает Reuters.
Читайте также Цена этого металла резко падает на фоне напряжения между Ираном и США
Кроме этого, произошли следующие изменения:
- фьючерсы на нефть марки Brent выросли почти на 5% – до 94,92 доллара за баррель;
- европейский межрегиональный индекс STOXX 600 упал на 1,1%;
- фьючерсы на S&P 500 упали на 0,54%.
Рынки пытаются цепляться за каждую новость, которая может указывать на тот или иной исход, отсюда и эти большие колебания. Но ситуация все еще очень неопределенная и волатильная,
– сказала экономист Investec Сандра Хорсфилд.
Стоит отметить также укрепление доллара и снижение золота. Этот металл с начала войны на Ближнем Востоке подешевел более чем на 8%. Сегодня 1 унция золота имеет цену – 4 792,89 доллара, сообщает Reuters.
Важно! Доллар стабилизировался на уровне – 1,1773 доллара за евро.
Облигации, которые выросли в пятницу, снизились, а доходность бенчмарковых 10-летних казначейских облигаций выросла на 2,4 базисных пункта до 4,2678%, тогда как доходность 10-летних государственных облигаций Германии в последний раз была на 2,9 базисных пунктов выше и составляла 2,9947%,
– говорится в сообщении.
Что происходит между Ираном и США сейчас?
Опасения, что режим прекращения огня между США и Ираном может быть нарушено возросло после того, как американские силы захватили иранское грузовое судно, что пыталось преодолеть блокаду. Тегеран пообещал за это отомстить.
Иран на прошлой неделе объявил об остановке блокады Ормуза. А США сообщали о продолжении блокирования иранских портов.
Например, в субботу через Ормузский пролив прошло более 20 судов с различными грузами. А уже в воскресенье Иран отказался от дальнейших переговоров с США. В то же время американское правительство уже отправило своих посланников в Пакистан.