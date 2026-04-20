Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 20 апреля торгуется по 43,89 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 25 копеек против 17 апреля. Официальный курс евро составляет 51,77 гривны, следовательно его цена выросла еще на 35 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 21 апреля курс валют будет таким:

доллар – 44,10 гривны (+21 копейка);

евро – 51,89 гривны (+12 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 20 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,75 гривны , а продажа – по 44,30 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,93 гривны , а продажа – по 44,02 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,43 гривны, а продажа – по 44,12 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 20 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,40 гривны , а продажа – 52,30 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,63 гривны , а продажа – по 51,99 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,45 гривны, а продажа – 52,12 гривны.

Что будет с курсом в конце апреля?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой напомнил – сейчас Нацбанк придерживается режима "управляемой гибкости", что предусматривает умеренные курсовые колебания.

Более того, в конце апреля валютный рынок Украины войдет в "достаточно комфортное и в меру предсказуемое состояние".

В то же время в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке евро может ослабевать из-за рисков роста цен и ускорения инфляции. По словам эксперта, прогнозировать его поведение становится все сложнее при постоянной "турбулентности".