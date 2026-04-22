700 долларов в гривнах: это сколько, после резкого скачка валюты в апреле
- Официальный курс доллара в Украине на 22 апреля составляет 44,12 гривны, по данным НБУ.
- Средний курс доллара в банках: покупка – 43,70 гривен, продажа – 44,21 гривны; в обменниках: покупка – 43,75 гривны, продажа – 43,85 гривен.
Курс доллара в Украине остается стабильным. Резких колебаний не происходит. В то же время в течение последнего времени наблюдается постепенный рост американской валюты.
Какой курс доллара в Украине сейчас?
22 апреля, официальный курс доллара в Украине – 44,12 гривны, сообщает НБУ.
По данным издания "Минфин", в банке средний курс доллара сейчас такой:
- покупка – 43,70 гривны за доллар США;
- продажа – 44,21 гривны за доллар США.
В обменниках, в свою очередь, средний курс доллара сейчас:
- покупка – 43,75 гривны за доллар США;
- продажа – 43,85 гривны за доллар США.
Если сдать 700 долларов, сколько гривен можно получить?
- если сдать 700 долларов в банк, можно выручить ориентировочно – 30 590 гривен;
- при сдаче 700 долларов в обменник, можно получить примерно – 30 625 гривен.
За сколько можно купить 700 долларов?
- в банке купить 700 долларов сейчас можно за почти – 30 947 гривен;
- в обменнике покупка 700 долларов обойдется в примерно – 30 695 гривен.
Что важно знать о курсе доллара сейчас?
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой указывает, что валютный рынок будет оставаться стабильным и предсказуемым. Разница между покупкой и продажей валюты ожидается незначительная.
Нынешняя неделя началась с подорожания доллара. Также рост продемонстрировал евро. Например, по состоянию на 20 апреля, официальный курс НБУ составил 43,89 гривны за доллар и 51,77 гривны за евро.
Важно! В Украине сейчас действует режим управляемой гибкости. То есть, регулятор мягко контролирует ситуацию на рынке. В частности, через осуществление валютных интервенций