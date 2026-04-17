Какой курс злотого к гривне 17 апреля 2026 года?

По состоянию на 17 апреля, официальный курс злотого составляет – 12,12 гривны, сообщает НБУ.

В то же время в банках средний курс, как сообщает "Минфин", сегодня такой:

покупка – 11,80 гривны за злотый;

продажа – 12,40 гривны за злотый.

А в обменниках средний курс злотого сейчас такой:

покупка – 12 гривны за злотый;

продажа – 12,15 гривны за злотый.

За сколько сейчас можно купить 100 злотых?

покупка 100 злотых в банке сейчас обойдется в примерно – 1 240 гривен;

приобретение 100 злотых в обменнике будет обходиться в ориентировочно – 1 215 гривен.

Какую сумму можно выручить, если сдать 100 злотых сегодня?

если сдать 100 злотых в банк, сегодня можно получить ориентировочно – 1 180 гривен;

при сдаче 100 злотых в обменник, можно выручить примерно – 1 200 гривен.

