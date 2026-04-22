Який курс долара в Україні зараз?

22 квітня, офіційний курс долара в Україні – 44,12 гривні, повідомляє НБУ.

За даними видання "Мінфін", у банку середній курс долара наразі такий:

  • купівля – 43,70 гривні за долар США;
  • продаж – 44,21 гривні за долар США.

В обмінниках, своєю чергою, середній курс долара зараз:

  • купівля – 43,75 гривні за долар США;
  • продаж – 43,85 гривні за долар США.

Якщо здати 700 доларів, скільки гривень можна отримати?

  • якщо здати 700 доларів в банк, можна виручити орієнтовно – 30 590 гривень;
  • при здачі 700 доларів в обмінник, можна отримати приблизно – 30 625 гривень.

За скільки можна купити 700 доларів?

  • у банку купити 700 доларів зараз можна за майже – 30 947 гривень;
  • в обміннику покупка 700 доларів обійдеться у приблизно – 30 695 гривень.

Що важливо знати про курс долара зараз?

  • Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вказує, що валютний ринок залишатиметься стабільним та передбачуваним. Різниця між купівлею та продажем валюти очікується незначна.

  • Теперішній тиждень розпочався зі здорожчання долара. Також зростання продемонстрував євро. Наприклад, станом на 20 квітня, офіційний курс НБУ становив 43,89 гривні за долар та 51,77 гривні за євро.

Важливо! В Україні зараз діє режим керованої гнучкості. Тобто, регулятор м'яко контролю ситуацію. на ринку. Зокрема, через здійснення валютних інтервенцій