Який курс долара в Україні зараз?

22 квітня, офіційний курс долара в Україні – 44,12 гривні, повідомляє НБУ.

За даними видання "Мінфін", у банку середній курс долара наразі такий:

купівля – 43,70 гривні за долар США;

продаж – 44,21 гривні за долар США.

В обмінниках, своєю чергою, середній курс долара зараз:

купівля – 43,75 гривні за долар США;

продаж – 43,85 гривні за долар США.

Якщо здати 700 доларів, скільки гривень можна отримати?

якщо здати 700 доларів в банк, можна виручити орієнтовно – 30 590 гривень;

при здачі 700 доларів в обмінник, можна отримати приблизно – 30 625 гривень.

За скільки можна купити 700 доларів?

у банку купити 700 доларів зараз можна за майже – 30 947 гривень;

в обміннику покупка 700 доларів обійдеться у приблизно – 30 695 гривень.

Що важливо знати про курс долара зараз?

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вказує, що валютний ринок залишатиметься стабільним та передбачуваним. Різниця між купівлею та продажем валюти очікується незначна.

Теперішній тиждень розпочався зі здорожчання долара. Також зростання продемонстрував євро. Наприклад, станом на 20 квітня, офіційний курс НБУ становив 43,89 гривні за долар та 51,77 гривні за євро.

Важливо! В Україні зараз діє режим керованої гнучкості. Тобто, регулятор м'яко контролю ситуацію. на ринку. Зокрема, через здійснення валютних інтервенцій