Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,88 (+2 копейки), а продажа – по 43,92 гривны (-3 копейки).
Зато покупка евро проходит по 51,60 гривны (-1 копейка), а продажа – по 51,83 гривны (+2 копейки).
Какой курс в обменниках?
По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,38 гривны (-4 копейки), а продают – по 43,90 гривны (-6 копеек).
Евро покупают по 51,22 гривны (-14 копеек), а продают – по 51,97 гривны (-1 копейка).
Что будет с курсом валют в конце апреля?
Для 24 Канала Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка", рассказал, что разница между покупкой и продажей валюты на рынке будет оставаться незначительной. В частности он объяснил, что рынок будет иметь довольно стабильное состояние и предсказуемый. Так, колебания курсов не будут хаотичными.
В то же время по курсу евро, в Украине уровень валюты формируется от влияния мирового рынка. Последний в частности зависит от событий на Ближнем Востоке, которые очень быстро сказываются на стоимости и ценности валюты.
В то же время известно, что неделя 20 – 26 апреля началась с подорожания валют. Так, по состоянию на понедельник, 20 апреля, официальный курс от НБУ составил 43,89 гривны. То есть цена выросла на 25 копеек. А вот евро стоило 51,77 гривны, это +35 копеек к стоимости. Такой показатель стал новым историческим максимумом.