Нужно ли сейчас обменивать 500 евро?
500 евро сейчас можно использовать при расчетах, сообщает Европейский центральный банк.
Читайте также Прогнозировать все сложнее – каким будет курс валют в Украине в конце апреля
Важно! 500 евро также разрешено обменять.
Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,
– говорится в сообщении ЕЦБ.
Заметим, банкнота 500 евро принадлежала к первой серии евровых купюр. Она вошла в обращение 1 января 2002 года, сообщает Европейский центральный банк.
Обратите внимание! Первая серия включала номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро
Уже с 2013 по 2019 годы выпускалась вторая серия евро:
- эта серия имеет более инновационные элементы защиты, к тому же они более долговечны;
- в нее вошли номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.
Что важно знать о евро?
500 евро решили вывезти из обращения именно из-за того, что такие купюры использовали в мошеннических целях. К тому же их часто подделывали. Как отмечает ЕЦБ, есть опасения, что: "эта банкнота может способствовать незаконной деятельности".
Вторая серия евровых банкнот получила название "Европа". Так произошло из-за оформления таких купюр. Дело в том, что на защитных элементах там изображена принцесса Европы – персонаж из греческой мифологии.
В Украине можно обменивать евро. Результат этой процедуры зависит от состояния купюры. Банкноты с незначительными повреждениями обмениваются по установленному курсу. А вот значительно поврежденные купюры отдаются на инкассо.