Чи потрібно зараз обмінювати 500 євро?

500 євро наразі можна використовувати при розрахунках, повідомляє Європейський центральний банк.

Важливо! 500 євро також дозволено обміняти.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– йдеться у повідомленні ЄЦБ.

Зауважимо, банкнота 500 євро належала до першої серії єврових купюр. Вона увійшла в обіг 1 січня 2002 року, повідомляє Європейський центральний банк.

Зверніть увагу! Перша серія включала номінали: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро

Уже з 2013 по 2019 роки випускалася друга серія євро:

ця серія має інноваційніші елементи захисту, до того ж вони більш довговічні;

у неї увійшли номінали: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.

Що важливо знати про євро?