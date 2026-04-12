Почему не хотят принимать некоторые евро?
Дело в том, что банкнота номиналом 500 евро относится к первой серии европейской валюты. Ее ввели в обращение еще 1 января 2002 года, сообщает Европейский центральный банк.
Однако во вторую серию, которая печатали с 2013 по 2019 годы, эту купюру не включили. Она получила название "Европа" и объединила номиналы 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.
Вторую серию разработали, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. А вот 500 евро полюбили мошенники и часто подделывали, поэтому в ЕС решили ее больше не печатать.
Однако банкнота 500 евро остается до сих пор действительной, то есть ее можно обменивать.
Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,
– отметили в ЕЦБ.
Заметьте! Однако некоторые украинские обменники отказываются принимать купюры 500 евро для обмена, объясняя это устаревшими элементами защиты на них, которые не позволяют стопроцентно убедиться в ее подлинности.
Как в НБУ реагируют на такие действия обменников?
Многочисленные жалобы украинцев нашли отклик в Национальном банке. Регулятор объяснил, что финансовые учреждения не имеют права самостоятельно решать, какие валюты обменивать, и должны придерживаться общих правил.
Учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, – отметили в НБУ.
Нацбанк добавил, что не устанавливал никаких запретов на обмен "старой" иностранной валюты", то есть банкнот ранних серий.
Обменники обязаны принимать все банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств,
– подчеркнул регулятор.
Однако финучреждения имеют законное право не обменивать некоторые купюры:
- очень изношенные или поврежденные банкноты;
- деньги, которые потеряли статус платежного средства;
- купюры, которые полностью вывели из наличного обращения;
- и банкноты с признаками подделки.
Последние обменники должны отдать на проверку.
Заметьте! В других случаях клиент имеет право обратиться в Нацбанк с жалобой, если ему отказывают обменять "старые" евро. Регулятор организует соответствующую проверку, которая может обернуться штрафами или даже ограничениями для учреждения в проведении определенных операций.
Можно ли обменять старые доллары?
Часть обменных пунктов в Украине отказывается принимать так называемые старые доллары или устанавливает для них менее выгодный курс. Речь идет преимущественно о банкнотах, выпущенные до 2013 года, тогда как новыми считают купюры синего цвета с 3D-лентой.
В то же время никакой юридической разницы между долларами разных лет выпуска не существует. В США не изымали старые банкноты из обращения, и в соответствии с государственной политикой все они остаются законным платежным средством независимо от дизайна.
Фактически действующими являются все долларовые купюры, напечатанные после 1914 года. Никаких официальных ограничений по их использованию или обмену не предусмотрено, поэтому такие банкноты должны приниматься на равных условиях с более новыми.