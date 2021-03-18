Основатель Heisenberg Capital Макс Кайзер прогнозирует, что в 2021 году биткоин подорожает до 220 тысяч долларов. Все из-за роста инфляции национальных валют.

По его словам, традиционные валюты по всему миру переживают "гиперинфляционной коллапс". Это прежде всего влияет на цену цифровых монет.

К слову Потерял 90 тысяч долларов: пользователь сделал серьезную ошибку при продаже криптовалюты

Кайзер не первый делает такой смелый прогноз на биткоин. Ранее, летом 2020 года, когда криптовалюта стоила примерно 10 тысяч долларов, он заявил, ее котировки достигнут тысяч долларов.

There is a lot of concern about inflation at the moment.



Why concern? Current monetary and fiscal settings are intended to get inflation! More inflation now is a good thing.



In Australia, we haven't hit the inflation target for >5yrs.



(chart from @IFM_Economist) pic.twitter.com/f9irQ8TbnI — Cameron Murray (@DrCameronMurray) March 15, 2021

В то же время в феврале 2020 основатель Heisenberg Capital прогнозировал, что в будущем котировки цифровых монет возрастет до 400 тысяч долларов.

Как вел себя биткоин последнее время

Настоящее ралли на рынке криптовалют началось в начале февраля. Тогда биткоин поднялся до отметки в 48 тысяч долларов. На это повлияло заявление компании Илона Маска о покупке цифровых монет на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Однако позже сам Маск написал, что цены на криптовалюты являются завышенными. Это спровоцировало падение биткоина.

После резкого спада в начале весны криптовалюта обновила свой исторический максимум, и уже 13 марта стоила более 59 тысяч долларов.

Какая цена биткоинов по состоянию на 13:11 18 марта

Coindesk – 58 462 долларов.

Binance – 58 421 доллар.

CoinMarketCap – 58 644 долларов.

Вы профессиональный инвестор или только хотите узнать, что такое финансовые рынки и как на них можно зарабатывать? Закажите бесплатную онлайн консультацию экспертов Forex Club и получите ответы на все ваши вопросы