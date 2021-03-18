Засновник Heisenberg Capital Макс Кайзер прогнозує, що у 2021 році біткойн подорожчає до 220 тисяч доларів. Все через зростання інфляції національних валют.

За його словами, традиційні валюти по всьому світу переживають "гіперінфляційний колапс". Це насамперед впливає на ціну цифрових монет.

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Кайзер не вперше робить такий сміливий прогноз на біткойн. Раніше, влітку 2020 року, коли криптовалюта коштувала приблизно 10 тисяч доларів, він заявив, її котирування досягнуть позначки у 100 тисяч доларів.

There is a lot of concern about inflation at the moment.



Why concern? Current monetary and fiscal settings are intended to get inflation! More inflation now is a good thing.



In Australia, we haven't hit the inflation target for >5yrs.



(chart from @IFM_Economist) pic.twitter.com/f9irQ8TbnI — Cameron Murray (@DrCameronMurray) March 15, 2021

Водночас у лютому 2020 року засновник Heisenberg Capital прогнозував, що в майбутньому котирування цифрових монет зросте до 400 тисяч доларів.

Як поводився біткойн останнім часом

Справжнє ралі на ринку криптовалют почалося на початку лютого. Тоді біткойн піднявся до позначки у 48 тисяч доларів. На це вплинула заява компанії Ілона Маска про купівлю цифрових монет на суму 1,5 мільярда доларів.

Однак пізніше сам Ілон Маск написав, що ціни на криптовалюту є завищеними. Це спровокувало падіння біткойна.

Після різкого спаду на початку весни криптовалюта оновила свій історичний максимум та вже 13 березня коштувала понад 59 тисяч доларів.

Яка ціна біткойна станом на 13:11 18 березня

Coindesk – 58 462 долар.

Binance – 58 421 долар.

CoinMarketCap – 58 644 доларів.

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