Популярная криптовалюта снова выросла в цене. По состоянию на 13 марта биткойн стоит более 59 тысяч долларов – это исторический максимум.

Предыдущий исторический максимум биткойн установил 21 февраля. Тогда криптовалюта стоила 58 354 долларов.

Важно Заработок в 5000000 долларов: с кошелька вывели биткойны, которые пролежали там 11 лет

Сейчас же ее стоимость увеличилась на 395 долларов и составляет 59 749 долларов. Данные свидетельствуют, что криптовалюта возобновила свой рост после периода спада.

Чего ожидать от биткойна в дальнейшем

Канадский инвестор и телеведущий Кевин О'Лири в комментарии Stansberry Research заявил, что в будущем биткойн станет стабильным финансовым инструментом. Все потому, что цифровые монеты будут находиться во многих инвестиционных портфелях, что защитит от рисков.

Кроме этого, он считает, что рыночная капитализация первой цифровой монеты может достичь 20 триллионов долларов. В то же время гендиректор криптобиржи Kraken Джесс Пауэлл в интервью Bloomberg Television спрогнозировал, что в следующие 10 лет биткойн подорожает 1 миллион долларов.

Что такое биткойн

Это криптовалюта, которая не представлена ​​на таких физических носителях, как банкноты или монеты. То есть это виртуальные деньги.

Выпуском криптовалюты не занимается банк. В свою очередь это делают компьютеры с установленной программой-клиентом с открытым исходным кодом.

Концепцию системы опубликовали в ноябре 2008 года. Ее автором стал Сатоси Накамото.



Как менялась стоимость биткойнов / Данные Coinmarketcap