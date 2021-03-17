Владелец криптовалюты Alice при продаже потерял 90 тысяч долларов. Он отдал ее в четыре раза дешевле рыночной цены.

Почему пользователь потерял деньги

Владелец криптовалюты решил продать 4 тысяч монет на децентрализованной торговой площадке Uniswap. На тот момент курс альткойна составил около 31,5 долларов.

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Однако из-за низкой ликвидности торгов средняя цена на Alice оказалась значительно ниже рыночного курса – около 8,5 долларов. Поэтому вместо 126 тысяч долларов пользователь получил лишь 33,5 тысячи долларов.



Транзакцию зафиксировал блокчейн-обозреватель Etherscan / Скриншот

Большие продажи привела к тому, что котировки альткойна на Uniswap на мгновение уменьшились на 73%, то есть до 8,5 долларов. Однако позже вернулись к предыдущим показателям – в около 31 долларов.

Справка. Интересно, что после того, как токен Alice добавили в криптобиржу Binance, за минуту его котировки выросли на 60 000%. Цена актива резко поднялась с 0,1 до 60 долларов.



Цена криптовалюты Alice на 17 марта / Графика CoinMarketCap

Что известно о криптовалюте Alice

My Neighbor Alice – это игра-строитель, в которой могут участвовать несколько игроков. В ней каждый может покупать и владеть виртуальными островами, собирать и строить определенные предметы и знакомиться с новыми друзьями.

Основной валютой игры как раз является токен Alice. С его помощью игроки могут обменивать NFT, покупать землю и делать много других действий.