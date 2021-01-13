Украинская гривна недооценена на 61,1%. По состоянию на январь 2021 года доллар в нашей стране должен стоить не более 11 гривен.

Именно столько должен быть реальный курс доллара в Украине по индексу Биг-Мака. Об этом сообщает британский журнал The Economist.

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По состоянию на январь 2021 года дно из фирменных блюд, которое продается в McDonald's, Биг-Мак стоит в Украине 62 гривны. Тогда как американский бургер стоит 5,66 доллара в США.

Справка. По состоянию на 13 января 1 доллар в Украине стоит 28 гривен 5 копеек, евро – 34 гривны 8 копеек.

Какая валюта является самой недооцененной в мире

Первое место недооцененной валюты досталось валюте Ливана. В то же время первенство среди переоцененных денег досталось швейцарским франкам.



Индекс Биг-Мака / Скриншот с сайта The Economist

Что такое индекс Биг-Мака

Рейтинг Биг-Мака начали составлять с 1986 года. Экономисты считают, что курс валюты должен соответствовать цене определенной корзины товаров в разных странах. Однако, чтобы не усложнять расчеты, финансисты выбрали стандартный гамбургер Биг-Мак, ведь в нем есть хлеб, мясо, и овощи.

Однако, стоит заметить, что цена еды зависит от стоимости составляющих на внутреннем рынке: аренды, зарплаты, коммунальных услуг и многих других факторов. Индекс Биг-Мака все эти нюансы не учитывает. Что интересно, индекс включили в учебники по экономике, а также исследуют на академическом уровне во многих странах мира.

Предыдущие показатели

В январе 2020 года доллар в Украине должен стоить не более 11 гривен по версии ежегодного индекса Биг-Мака. В 2018 году украинская валюта была недооценена на 69% и занимала первое место в рейтинге.

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