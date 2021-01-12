В Украине хотят запустить цифровую валюту центрального банка CBDC. За основу возьмут блокчейн криптовалюта Stellar, которая занимает 14 место по величине рыночной капитализации.

Когда SDF начнет свою деятельность в Украине

Соответствующий меморандум о сотрудничестве Министерство цифровой трансформации Украины и Stella Development Foundation (SDF) подписали 28 декабря. Об этом говорится на сайте Минцифры.

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Официально SDF начнет работу в Украине в августе 2021 года. В общем о запуске CBDC в стране говорят еще с 2017 года.

"Сотрудничество с Stellar Development Foundation способствовать развитию индустрии виртуальных активов в Украине и ее интеграции в мировую финансовую экосистему. Еще одним важным аспектом этого сотрудничества является вклад в развитие инфраструктуры украинского национального цифровой валюты", – заявил заместитель министра Минцифры Александр Борняков.

Какова цель проекту

Сотрудничество в развитии рынка виртуальных активов в Украине.

Поддержка проектов, связанных с виртуальными активами.

Внедрение и регулирования обращения стейблкоинов в Украине.

Содействие разработке цифровой валюты Центрального банка Украины.

Почему Украина взялась за цифровую валюту

Украина поддержала такую ​​идею, принимая во внимание опыте других стран, к примеру, Китая, Японии, Сингапура и Франции. В Минцифры хотят адаптировать Украину к технологическим изменениям и сделать ее конкурентоспособной на финансовом рынке Восточной Европы.

Что такое цифровая валюта? Это валюта, которая входит в категорию электронных денег. Она не выпускается центральными банками и может быть не подкрепленной национальной валютой. Цифровой валютой считается, например, криптовалюта

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