В Украине запустят цифровую гривну: как и зачем
В Украине хотят запустить цифровую валюту центрального банка CBDC. За основу возьмут блокчейн криптовалюта Stellar, которая занимает 14 место по величине рыночной капитализации.
Когда SDF начнет свою деятельность в Украине
Соответствующий меморандум о сотрудничестве Министерство цифровой трансформации Украины и Stella Development Foundation (SDF) подписали 28 декабря. Об этом говорится на сайте Минцифры.
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Официально SDF начнет работу в Украине в августе 2021 года. В общем о запуске CBDC в стране говорят еще с 2017 года.
"Сотрудничество с Stellar Development Foundation способствовать развитию индустрии виртуальных активов в Украине и ее интеграции в мировую финансовую экосистему. Еще одним важным аспектом этого сотрудничества является вклад в развитие инфраструктуры украинского национального цифровой валюты", – заявил заместитель министра Минцифры Александр Борняков.
Какова цель проекту
- Сотрудничество в развитии рынка виртуальных активов в Украине.
- Поддержка проектов, связанных с виртуальными активами.
- Внедрение и регулирования обращения стейблкоинов в Украине.
- Содействие разработке цифровой валюты Центрального банка Украины.
Почему Украина взялась за цифровую валюту
Украина поддержала такую идею, принимая во внимание опыте других стран, к примеру, Китая, Японии, Сингапура и Франции. В Минцифры хотят адаптировать Украину к технологическим изменениям и сделать ее конкурентоспособной на финансовом рынке Восточной Европы.
Что такое цифровая валюта?Это валюта, которая входит в категорию электронных денег. Она не выпускается центральными банками и может быть не подкрепленной национальной валютой. Цифровой валютой считается, например, криптовалюта
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