Найстабільнішими національними валютами вважаються американський долар, швейцарський франк, британський фунт та євро. Проте, більшість валют лише "мріють" про таку стабільність.

Гадали, що українська гривня слабка валюта? Фінанси 24 створили підбірку із 10 валют, які є не лише слабшими від гривні, але й очолюють цей рейтинг у світі.

Цікаво Долар має коштувати 11 гривень: The Economist оновив індекс Біг-Мака

Іранський ріал

1 IRR = 0,00067 UAH (іранський ріал до гривні);

1 IRR = 0,000024 USD (іранський ріал до долара).

Курс станом на 13 січня 2021 року.

Історія іранського ріала почалась ще у 1798 році. Гроші тоді були лише у вигляді монет. У 30 роках ХХ століття почали з'являтись паперові банкноти, а ріал став національною валютою Ірану.



Валюта Ірану / depositphotos.com

Проте через 50 років іранський ріал почав знецінюватись внаслідок Ірано-іракської війни, ядерної програми країни, обмеженого доступу громадян до іноземної валюти та низки інших причин. Окрім цього, провідні держави світу застосували економічні санкції проти Ірану через його ядерну програму.

У 2015 році санкції пом'якшили, проте через 3 роки знову їх посилили, адже США заявили, що Іран не припинив свою ядерну програму. Ірану довелось відмовитись від експорту нафти та нафтопродуктів, який наповнював 70% державного бюджету.

Вже з 2020 року в Ірані сильно зріс рівень інфляції, що призвело до девальвації ріалу на 600%.

В'єтнамський донг

1 VND = 0,0012 UAH (в'єтнамський донг до гривні);

1 VND = 0,000043 USD (в'єтнамський донг до долара).

Донг – грошова одиниця В'єтнаму. Після об'єднання всіх частин В'єтнаму у 1978 році донг став єдиною валютою країни. В'єтнам перебуває на етапі переходу до ринкової економіки, тому відбулось знецінення національної валюти.



Валюта В'єтнаму / banknoteworld.org

Окрім цього, міжнародна економічна криза послабила позицію китайського юаня: валютні резерви В'єтнаму постраждали, оскільки він є прямим конкурентом Китаю у сфері експорту.

Індонезійська рупія

1 IDR = 0,0020 UAH (індонезійська рупія до гривні);

1 IDR = 0,000071 USD (індонезійська рупія до долара).

Індонезійська рупія – офіційна валюта в Індонезії. Після завершення війни за незалежність у 1945 році її ввели в обіг.



Індонезійська валюта / images-na.ssl-images-amazon.com

У 1997 році в Азії була економічна криза, яка призвела до здешевлення індонезійської рупії на 35%. Після цього національна валюта Індонезії вже не змогла повернутись до початкового стану. І хоча офіційна влада намагається зміцнити її, поки що ці зміни дуже незначні.

Узбецький сум

1 UZS = 0,0027 UAH (узбецький сум до гривні);

1 UZS = 0,000095 USD (узбецький сум до долара).

Узбецькі суми-купони були введені в обіг у 1993 році. У той час в обігу також був російський рубль. Проте вже через рік сум став єдиною національною валютою, витіснивши рубль.



Валюта Узбекистану / shopcoins.ru

У 2016 році провели деномінацію білоруського рубля, після чого узбецький сум опинився на найнижчій сходинці у рейтингу найдешевших валют серед країн, що входили до складу СРСР.

Згодом з обігу вивели банкноти за період від 1994 по 1999 роки ( номіналом 100, 200 та 500 сум). Найбільшою банкнотою до 2017 року були 5000 сум, проте згодом влада ввела ще дві купюри номіналом 10 000 та 50 000.

Сьєрра-Леонський леоне

1 SLL = 0,0027 UAH (сьєрра-леонський леоне до гривні);

1 SLL = 0,000098 USD (сьєрра-леонський леоне до долара).

Сьєрра-Леоне – одна із найбідніших країн Африки, на долю якої випало чимало випробувань, серед яких громадянська війна, яка закінчилась у 2002 році, а також епідемія лихоманки Ебола у 2014 році.



Валюта Сьєрра-Леоне / images-na.ssl-images-amazon.com

Всі ці фактори негативно вплинули на стан національної валюти, яка вважається однією з найдешевших у світі.

Гвінейський франк

1 GNF = 0,0027 UAH (гвінейський франк до гривні);

1 GNF = 0,000097 USD (гвінейський франк до долара).

У Республіці Гвінея прогресує висока інфляція, бідність, а також там процвітає бандитизм.



Валюта Гвінеї / wikimedia.org

Внаслідок цих факторів національна валюта Ґвінеї дуже дешева, попри багаті природні ресурси (золото, алюміній та алмази).

Лаоський кіп

1 LAK = 0,0030 UAH (лаоський кіп до гривні);

1 LAK = 0,00011 USD (лаоський кіп до долара).

Національна валюта Лаосу була введена в обіг у 1955 році. Громадянська війна, яка закінчилась у 1972 році, завдала удару по лаоському кіпу, оскільки сильно постраждала державна промисловість та інфраструктура.



Валюта Лаосу | cloud10.todocoleccion.online

Зараз лаоський кіп – одна з найдешевших валют у світі.

Парагвайський гуарані

1 PYG = 0,0041 UAH (парагвайський гуарані до гривні);

1 PYG = 0,00014 USD (парагвайський гуарані до долара).



Валюта Парагваю / images.vcoins.com

Назва національної валюти походить від індіанського племені, яке раніше жило на території Парагваю. Тривала диктатура, війни та бідність призвели до девальвації національної валюти, незважаючи на дві деномінації.

Камбоджійський рієль

1 KHR = 0,0069 UAH (камбоджійський рієль до гривні);

1 KHR = 0,00025 USD (камбоджійський рієль до долара).

Національна валюта Камбоджі вводилась двічі: у 1955 та 1980 роках. Проте рієль не став популярним, а камбоджійці переважно розраховуються доларом.



Валюта Камбоджі / img.ma-shops.com

Курс рієля сильно коливається та може змінитись за один день. Така нестабільність курсу призводить до того, що туристи обмінюють на рієлі лише невеличкі суми.

Важливо В Україні хочуть запустити цифрову гривню: як і навіщо

Колумбійський песо

1 COP = 0,0080 UAH (колумбійський песо до гривні);

1 COP = 0,00029 USD (колумбійський песо до долара).



Валюта Колумбії / seecolombia.travel

Колумбійський песо є спадкоємцем іспанського песо, який з'явився на території Південної Америки ще в Середньовіччі. Довготривала криза в країні суттєво здешевила національну валюту, тому вона перестала конвертуватись.

Як створити стабільне джерело доходу, інвестуючи онлайн на фінансових ринках? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.