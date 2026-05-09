Новые 10 гривен, которые можно продать за 5 тысяч: проверьте кошелек
- Монеты номиналом номиналом 10 гривен с 2020 года могут стоить до 5 тысяч гривен, если портрет Ивана Мазепы на них перевернут на 180 градусов.
- Также дороже продать 10 гривен можно с различными видами брака.
Монета номиналом 10 гривен может быть дорого продана. Речь идет об образце 2020 года. К тому же играет роль разновидность и состояние монеты.
Что известно об эксклюзивных 10 гривнах, которые можно продать за дорого?
Первоначально, чтобы выявить эксклюзивную монету, нужно обратить внимание на соотношение сторон, сообщает сервис "Монеты-ягодки".
Какие монеты номиналом 10 гривен продаются дорого в 2026 году / Скриншот "Монеты-ягодки"
В частности, речь идет о размещении портрета Ивана Мазепы. Если он полностью перевернут относительно противоположной стороны, тогда такую монету можно довольно дорого реализовать:
- незначительный поворот означает, что монету можно продать за 150 – 200 гривен;
- а при повороте на 180 градусов, цена за такой экземпляр может достигать 5 000 гривен.
Продать редкие или бракованные 10 гривен 2020 года можно через аукцион Виолити, сайты и сообщества нумизматов,
– отмечается на ресурсе.
Есть и другие 10 гривен, которые можно действительно дорого продать. Например, с браком. Речь идет, в частности, о таких особенностях:
- непрогравированные буквы в надписях.;
- лишний металл.
Заметим, продать дороже можно и другие монеты номиналом 10 гривен. Речь идет, в частности, о линейках, посвященные украинским военным. Также интересными считаются монеты этого номинала, где есть другие нетипичные изображения. Например, Антоновский мост, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".
Что важно знать, чтобы реализовывать редкие монеты?
Получить за такие монеты можно больше, именно при реализации их среди коллекционеров и нумизматов. Ведь эти специалисты обращают внимание на определенные особенности экземпляра. В частности, редкость монеты.
Если использовать такую монету при расчетах, выручить больше не удастся. Ведь в таком случае, ценность определяется номиналом.
Если вы имеете банковский ролик с монетами номиналом 10 гривен, его можно дороже продать. В среднем такой набор стоит: 400 – 500 гривен.