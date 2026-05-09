Новые 10 гривен, которые можно продать за 5 тысяч: проверьте кошелек

Монета номиналом 10 гривен может быть дорого продана. Речь идет об образце 2020 года. К тому же играет роль разновидность и состояние монеты.

Что известно об эксклюзивных 10 гривнах, которые можно продать за дорого?

Первоначально, чтобы выявить эксклюзивную монету, нужно обратить внимание на соотношение сторон, сообщает сервис "Монеты-ягодки".

Читайте также За эти 10 копеек заплатят почти 20 тысяч: о какой именно монете идет речь



Какие монеты номиналом 10 гривен продаются дорого в 2026 году / Скриншот "Монеты-ягодки"

В частности, речь идет о размещении портрета Ивана Мазепы. Если он полностью перевернут относительно противоположной стороны, тогда такую монету можно довольно дорого реализовать:

незначительный поворот означает, что монету можно продать за 150 – 200 гривен;

а при повороте на 180 градусов, цена за такой экземпляр может достигать 5 000 гривен.

Продать редкие или бракованные 10 гривен 2020 года можно через аукцион Виолити, сайты и сообщества нумизматов,

– отмечается на ресурсе.

Есть и другие 10 гривен, которые можно действительно дорого продать. Например, с браком. Речь идет, в частности, о таких особенностях:

непрогравированные буквы в надписях.;

лишний металл.

Заметим, продать дороже можно и другие монеты номиналом 10 гривен. Речь идет, в частности, о линейках, посвященные украинским военным. Также интересными считаются монеты этого номинала, где есть другие нетипичные изображения. Например, Антоновский мост, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

Что важно знать, чтобы реализовывать редкие монеты?