Какую монету номиналом 10 копеек можно дорого продать?
10 копеек 1992 года можно дорого продать, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".
Например, 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк можно продать за 10 000 – 18 000 гривен. Однако, при условии, что эта монета имеет ряд особенностей:
- тонкий средний зуб у трезубца;
- 5 и 7 зерна третьего колоса заперты.
Какие 10 копеек можно продать за более 10 000 гривен / Изображение "Монетки-ягодки"
В то же время необходимо отметить чрезвычайное сходство разновидности 2.21ВАк с 2.1. Это похожий штамп аверса. Однако в этом случае стоит обратить внимание именно на 5 и 7 зерна третьего колоса. В случае 2.1 – они разомкнуты.
Какие монеты можно дорого продать / Изображение "Монетки-ягодки"
Если же проверить зерна невозможно, замерьте расстояние между крайними остями колосков. Оно должно соответствовать таким значениям:
- у штампа 2.1 – это расстояние составляет 12 миллиметров;
- у штампа 2.21 – 11,6 миллиметра.
Новички часто путают редкую разновидность 2.21ВАк с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. Последние две разновидности ничего не стоят,
– говорится в сообщении.
Заметим, за разновидности 2.1 можно получить совсем немного. Диапазон цен от 10 копеек до 400 гривен, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".
Что еще важно знать о копейках?
Дополнительную проверку монеты можно осуществить через каталог Игоря Тимофеевича Коломийца "Стандартные монеты Украины 1992 – 2014". В этом каталоге есть описание разновидностей штампов таких номиналов копеек: 1, 2, 5, 10, 15, 25, 50 копеек. Также там можно найти информацию о 1, 2 гривнах.
Интересно, что монеты номиналом 10 копеек были отчеканены на Луганском станкостроительном заводе. Поскольку во время чеканки использовались различные типы штемпелей, есть много разновидностей копейки этого номинала.