Какую монету номиналом 10 копеек можно дорого продать?

10 копеек 1992 года можно дорого продать, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

Например, 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк можно продать за 10 000 – 18 000 гривен. Однако, при условии, что эта монета имеет ряд особенностей:

тонкий средний зуб у трезубца;

5 и 7 зерна третьего колоса заперты.



Какие 10 копеек можно продать за более 10 000 гривен / Изображение "Монетки-ягодки"

В то же время необходимо отметить чрезвычайное сходство разновидности 2.21ВАк с 2.1. Это похожий штамп аверса. Однако в этом случае стоит обратить внимание именно на 5 и 7 зерна третьего колоса. В случае 2.1 – они разомкнуты.



Какие монеты можно дорого продать / Изображение "Монетки-ягодки"

Если же проверить зерна невозможно, замерьте расстояние между крайними остями колосков. Оно должно соответствовать таким значениям:

у штампа 2.1 – это расстояние составляет 12 миллиметров;

у штампа 2.21 – 11,6 миллиметра.

Новички часто путают редкую разновидность 2.21ВАк с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. Последние две разновидности ничего не стоят,

– говорится в сообщении.

Заметим, за разновидности 2.1 можно получить совсем немного. Диапазон цен от 10 копеек до 400 гривен, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

