Что известно о новой монете НБУ?
Эта монета получит название "К 35-летию Независимости Украины", сообщает НБУ.
Уже известно, что эта монета:
- была изготовлена из серебра;
- серебро для этой монеты будет иметь 925-ю пробу;;
- ожидается, что тираж составит – до 5 000 экземпляров.
Монета будет довольно массивная:
- ее диаметр будет составлять 50 миллиметров;
- а масса драгоценного металла в чистоте – 62,2 грамма.
Эта монета станет частью серии "Украинское государство". Там уже представлены такие образцы, как:
- монета "Наш герб";
- "Наш флаг";
- "Наш гимн".
Эту серию НБУ начал выпускать еще в 2022 году. Основной идеей является посвящение символам Украины, где отражена национальная идея, сообщает Музей денег Нацбанк.
Памятные монеты являются законными платежными средствами на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций,
– указывает НБУ.
Что еще важно знать о памятных монетах?
Памятные монеты имеют не только платежную функцию. Прежде всего они, полны культурным, историческим и нумизматическим смыслом. Именно на этих монетах изображены важные исторические фигуры, события, символы и так далее.
Изготавливаться такие монеты могут из различных материалов. В частности, из драгоценных и недрагоценных металлов. Это также влияет на конечную цену образца.
Эти памятные монеты чрезвычайно интересны для коллекционеров. Ведь они эксклюзивные. В частности, их ценность возрастает из-за ограниченного тиража. Заметим, что со временем цена некоторых таких монет ощутимо увеличивается. Поэтому это очень интересный вариант для инвестиций.