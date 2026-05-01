Чому може виникнути дефіцит нафти?
Компанія ConocoPhillips вказує на те, що критичну нестачу особливо відчують деякі держави, повідомляє Bloomberg.
Читайте також Вартість нафти залежить від того, чи виспався Трамп: Фіцо шокував заявою
Ринки спочатку мали певний пільговий період, коли танкери, що вийшли з Перської затоки наприкінці лютого, ще були на воді; тепер усі вони досягли місця призначення. Ми почнемо спостерігати, як деякі країни, залежні від імпорту, потенційно почнуть стикатися з критичним дефіцитом, коли ми наблизимося до червня-липня,
– вказав фінансовий директор Енді О'Браєн.
Ситуація сильно ускладнюється через те, що Ормузька протока залишається закритою. Напруга між Іраном та США посилюється. Нагадаємо:
- триває блокада Ормузької протоки силами Ірану;
- а США блокують саме іранські порти.
Зауважимо, США почали блокувати іранські порти саме після невдалих переговорів з Іраном. Це один з елементів тиску на Тегеран.
Як ціни на нафту реагують на теперішню ситуацію на Близькому Сході?
Станом на сьогодні, ціни на нафту, як повідомляє видання Trading Economics, такі:
- Нафта марки Brent коштує – 111,24 долара за барель.
- Американська нафта WTI має ціну – 104,98 долара за барель.
- Російська Urals – 112,05 долара за барель.
Як показує статистика, за останні 2 тижні ціни на нафту підскочили на понад 25%. Основна причина цього – затягування переговорів між Іраном та США. Обидві сторони не готові поступатися.
Як розвиваються переговори між Іраном та США?
Переговори між Іраном та США зайшли в глухий кут. Трамп вимагає відмови Тегерану від ідеї реалізовувати ядерну програму. Щобільше, США вказують, що вони готові здійснювати нові удари по іранській території (для цього є відповідний план).
Іран, своєю чергою, не готовий відступати. Наразі Тегеран, навпаки, посилює вимоги. Зокрема, хоче часткового контролю над Ормузом на постійній основі та репарацій.