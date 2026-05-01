Чому може виникнути дефіцит нафти?

Компанія ConocoPhillips вказує на те, що критичну нестачу особливо відчують деякі держави, повідомляє Bloomberg.

Ринки спочатку мали певний пільговий період, коли танкери, що вийшли з Перської затоки наприкінці лютого, ще були на воді; тепер усі вони досягли місця призначення. Ми почнемо спостерігати, як деякі країни, залежні від імпорту, потенційно почнуть стикатися з критичним дефіцитом, коли ми наблизимося до червня-липня,

– вказав фінансовий директор Енді О'Браєн.

Ситуація сильно ускладнюється через те, що Ормузька протока залишається закритою. Напруга між Іраном та США посилюється. Нагадаємо:

триває блокада Ормузької протоки силами Ірану;

а США блокують саме іранські порти.

Зауважимо, США почали блокувати іранські порти саме після невдалих переговорів з Іраном. Це один з елементів тиску на Тегеран.

Як ціни на нафту реагують на теперішню ситуацію на Близькому Сході?

Станом на сьогодні, ціни на нафту, як повідомляє видання Trading Economics, такі:

Нафта марки Brent коштує – 111,24 долара за барель.

Американська нафта WTI має ціну – 104,98 долара за барель.

Російська Urals – 112,05 долара за барель.

Як показує статистика, за останні 2 тижні ціни на нафту підскочили на понад 25%. Основна причина цього – затягування переговорів між Іраном та США. Обидві сторони не готові поступатися.

Як розвиваються переговори між Іраном та США?