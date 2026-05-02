Кто еще теперь покупает нефть России?

Компания является четвертым по величине нефтепереработчиком Японии, о чем сообщает Nikkei Asia в субботу, 2 мая.

Читайте также Стоимость нефти зависит от того, выспался ли Трамп: Фицо шокировал заявлением

Taiyo Oil осуществила закупку нефти из проекта "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России. Как отметил высокопоставленный представитель Агентства по природным ресурсам и энергетике, именно это агентство обратилось к компании с просьбой приобрести нефть.

Нефть "Сахалин Бленд" легче нефти с Ближнего Востока, на которую Япония полагалась на 95% своего импорта нефти до фактического закрытия Ормузского пролива.

По информации MarineTraffic, танкер "Voyager" под флагом Омана отплыл с южной оконечности острова Сахалин. Ожидается, что уже воскресенье пришвартуется в японской префектуре Эхиме.

Издание Nikkei Asia добавило, что "Voyager" подпадает под санкции США. Но компания заявила, что перевозки, связанные с "Сахалин-2", могут продолжаться без риска санкций.

Напомним, что многие страны сейчас покупают нефть России. Например, Индия. В марте страной было импортировано около 4,5 миллиона баррелей сырой нефти в день. Об этом писали в Reuters.

В то же время поставки с Ближнего Востока спало на 6,1%. Оно достигало 1,18 миллиона баррелей в сутки.

Интересный факт заключается в том, что Индия также получила нефть из Ирана. И это впервые за 7 лет. Об этом сообщили в Reuters еще 8 апреля.

Это произошло после того, как США временно сняли санкции с иранской нефти и нефтепродуктов, чтобы смягчить дефицит поставок. Государственная компания Indian Oil Corp приобрела этот груз.

Индия – третий в мире импортер и потребитель нефти – не получала грузов из Тегерана с мая 2019 года. Причиной стало давление США, которые требовали не покупать иранскую сырую нефть.

Обратите внимание! Однако перебои в поставках, вызванные войной США и Израиля, серьезно ударили по странам Южной Азии. Нефтеперерабатывающие заводы начали закупать иранскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, который нарушил поставки через Ормузский пролив.

Что еще стоит знать о нефти?

Вскоре может возникнуть дефицит нефти. Это возможно в связи с отсутствием признаков деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Некоторые государства, которые зависимы от импорта, потенциально начнут сталкиваться с критическим дефицитом в июне – июле.

Эксперт Иван Ус рассказал для 24 Канала, что основная причина роста мировых цен на нефть – это как раз блокировка Ормузского пролива. Поэтому изменений стоимости не было после заявления ОАЭ по выходу из ОПЕК. Но если пролив удастся разблокировать, то ситуация с ценами на нефть может измениться.