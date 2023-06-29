У четвер, 29 червня 2023 року, російський рубль знецінився до історичного мінімуму проти американського долара. Востаннє на такому рівні валюта агресора торгувалася наприкінці березня минулого року, інформує 24 Канал.

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Знецінення російського рубля на ринку

Максимально долар США подорожчав у Росії до 87,47 рубля. На момент створення цього матеріалу, курс зупинився на рівні 87,39 рубля за долар, згідно з даними Google Фінанси. Євро також фіксує зростання. Ця валюта подорожчала до 95,52 рубля за євро.

За останніми даними, обсяги розпродажу євро перевершили показники за понеділок. На початку тижня на ринку по суті панувала паніка через заколот Євгена Пригожина. Крім того, на фоні цієї події росіяни за одну добу зняли готівки на понад 100 мільярдів рублів.

До теми! Один з перших ударів у наслідок спроби державного перевороту у Росії отримали компанії на фондовій біржі. Річ у тому, що їхні акції почали стрімко знецінюватися.

Нагадаємо, що максимально російський рубль обвалився ближче до середини березня. Тоді курс долара коливався на рівні 134 рублів. Вже у середині червня рубль досить суттєво змінив позиції. Тоді долар коштував трохи більше як 54 рублі. Проте варто враховувати, що російський режим може впливати на ринок валют.