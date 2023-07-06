Російська валюта знецінюється як щодо американського долара, так і стосовно євро. Обидва курси уже оновили попередні максимуми, які зафіксували у березні 2022 року, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу США уникнули дефолту, але ризики залишаються: як це вплине на глобальний світ
Обвал російського рубля триває
Для прикладу, станом на 6 липня 2023 року, курс долара США сягнув 93 рублів, інформує Google Фінанси. Тоді як вартість євро перетнула позначку в 102 рублі, Ситуацію уже прокоментувала очільниця центрального банку агресора Ельвіра Набіулліна. Вона виділила такі моменти:
- Обвал рубля пов'язаний з поточними трендами у міжнародній торгівлі;
- За її словами, регулятор має інструменти для стабілізації наслідків короткотривалих коливань;
- Набіулліна також додала, що завдяки плаваючому курсу можна легше абсорбувати зовнішні зміни та виклики в економіці.
Експерти заявили, що цілком ймовірно, у відповідь варто очікувати підвищення ключової ставки. Ще одна опція – вимога продажу виторгу експортерів. Далі – більше! Поточна ситуація та деякі фактори свідчать, що у Росії може бути технічний дефіцит доларів та євро на ринку, пише Бізнес Цензор.
У середині травня 2023 року перший віцепрем'єр російського уряду Андрій Бєлоусов прокоментував ситуацію на валютному ринку. Зокрема, він повідомив, що у сучасних реаліях оптимальним для економіки та бюджету буде курс на рівні 80 – 90 рублів за долар.