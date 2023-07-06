Російська валюта знецінюється як щодо американського долара, так і стосовно євро. Обидва курси уже оновили попередні максимуми, які зафіксували у березні 2022 року, інформує 24 Канал.

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Обвал російського рубля триває

Для прикладу, станом на 6 липня 2023 року, курс долара США сягнув 93 рублів, інформує Google Фінанси. Тоді як вартість євро перетнула позначку в 102 рублі, Ситуацію уже прокоментувала очільниця центрального банку агресора Ельвіра Набіулліна. Вона виділила такі моменти:

Обвал рубля пов'язаний з поточними трендами у міжнародній торгівлі;

За її словами, регулятор має інструменти для стабілізації наслідків короткотривалих коливань;

Набіулліна також додала, що завдяки плаваючому курсу можна легше абсорбувати зовнішні зміни та виклики в економіці.

Нагадаємо! Під час торгів у середу, 5 липня, за долар потрібно було заплатити майже 91 рубль, тоді курс євро піднявся вище 99 рублів. Тоді як наприкінці червня російська валюта також зафіксувала серйозний обвал, який стався після заколоту Євгена Пригожина. Крім того, на фоні цієї події росіяни за одну добу зняли готівки на понад 100 мільярдів рублів.

Експерти заявили, що цілком ймовірно, у відповідь варто очікувати підвищення ключової ставки. Ще одна опція – вимога продажу виторгу експортерів. Далі – більше! Поточна ситуація та деякі фактори свідчать, що у Росії може бути технічний дефіцит доларів та євро на ринку, пише Бізнес Цензор.