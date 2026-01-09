В Росії обвалився видобуток нафти: новий удар для Кремля
- У грудні 2025 року в Росії видобуток сирої нафти знизився до 9,326 мільйона барелів на день.
- На рівень видобутку вплинули санкції США.
У грудні 2025 року Росія стикнулася зі значними проблемами. Сталося масштабне падіння видобутку сирої нафти. Це абсолютний "рекорд" за останні 18 місяців.
Що відомо про видобуток нафти в Росії?
На рівень видобутку в Росії вплинули не тільки санкції, а і – удари України по російських НПЗ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дані видання показують, що:
- у грудні Росія видобувала 9,326 мільйона барелів сирої нафти на день, це на приблизно 100 тисяч барелів менше, ніж в листопаді;
- водночас грудневий рівень видобутку на 250 тисяч барелів менший, ніж дозволяє Росії видобувати ОПЕК+.
Російські вантажі накопичуються в морі на тлі ознак небажання деяких покупців їх купувати після масштабних санкцій США, спрямованих проти двох найбільших виробників країни,
– вказує видання.
Як показує статистика, на кінець грудня, 185 мільйонів барелів сирої нафти застрягли в морі. Вони зберігаються на танкерах саме через санкції.
Наразі ключові покупці російської нафти:
- шукають шляхи обходу американських санкцій;
- або ж шукають альтернативні джерела постачань.
Грудневий спад також був найглибшим з червня 2024 року – періоду, коли Росія і так мала скорочувати видобуток згідно з угодою з ОПЕК+,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно відбулося нове засідання видобутку ОПЕК+. Організація ухвалила рішення не збільшувати видобуток у першому кварталі 2026 року, повідомляє Blooming.
Що обмежує видобуток та реалізацію російської нафти зараз?
Ще восени 2025 року США впровадили санкції проти двох російських нафтових гігантів. Йдеться про компанії "Лукойл" та "Роснефть". Через ці обмеження, велика кількість російської нафти застрягла "на воді". Адже багато клієнтів Росії почали відмовлятися від такої продукції, щоб уникнути вторинних санкцій.
Варто відзначити і атаки України на російські нафтові родовища на Каспії в кінці 2025 року. До того ж українські сили вдарили по тіньовому флоту.