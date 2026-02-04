Завдяки чому знизяться доходи Росії від нафти?

Трамп та прем'єр-міністр Індії провели переговори. Моді, як каже американський президент, пообіцяв відмовитись від нафти з Росії, повідомляє Reuters.

Якщо Індія дійсно припинить імпорт російської нафти, Моква втратить основного покупця. Тоді Кремлю доведеться шукати нові шляхи збуту. Аби привабити покупців, ціни на російську нафту знижуватимуть до мінімуму.

Індія ніколи не припиняла імпорт, посилаючись на потребу в енергетичній безпеці та дешевій нафті. Кремль заявляє, що співпраця в енергетичній сфері з Індією, другим за величиною покупцем нафти після Китаю, є сильною після візиту президента Росії Володимира Путіна до країни у грудні 2025 року,

Водночас індійські НПЗ ставляться до закупівель російської нафти обережно. Вони остерігаються наслідків порушення санкцій США.

Нагадаємо! США ще восени 2025 року ввели санкції проти "Лукойла"та "Роснефті".

У грудні імпорт російської нафти знизився на 22%, якщо порівнювати з показниками в листопаді. Він впав до 1,38 мільйона барелів на день.

Разом Росія експортувала у грудні 2025 року – 4,91 мільйона барелів нафти на добу. Найбільше пішло у Китай – 2,3 мільйона барелів на добу.

Піковий рівень постачань з Росії до Індії припадав на червень 2025 рік. Тоді вони сягали – 2 мільйонів барелів на день, повідомляє Reuters

Що відомо про домовленості Індії та США?