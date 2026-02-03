Що відомо про обмеження, щодо металів від ЄС?

Наразі обмеження ще не утверджені. Спочатку їх мають підтримати всі держави-члени ЄС, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Доходи Росії від ключової галузі падають: скільки насправді отримує Москва

Зверніть увагу! Ці обмеження планують впровадити в рамках нових санкцій ЄС проти Росії.

Імовірно, під заборону потраплять:

іридій;

родій;

платина;

мідь.

Цю заборону планують впровадити на фоні того, що ринки для цих металів обмежені. Наприклад, вартість міді сягнула рекордного цінового максимуму, зокрема, через обмежену пропозицію. Також відчувається дефіцит платини зараз.

Російські метали поступово витісняються з основних торгових центрів. Санкції Великої Британії забороняють торгівлю або поставку міді російського походження, виробленої після 13 квітня 2024 року, на Лондонській біржі металів, тоді як Лондонський ринок платини та паладію виключив російські НПЗ зі свого списку постачань у 2022 році,

– повідомляє видання.

Внаслідок впровадження цих заходів, відчутно скоротився попит на російські метали, повідомляє Мінфін Великої Британії. Навіть серед промислових споживачів.

Важливо! Наразі невелика кількість металів з Росії потрапляє на європейський ринок. Хоча основні постачання усе ж спрямовані на Азію.

До чого призведуть нові обмеження ЄС?