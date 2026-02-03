Як Кремль відреагував на заяву Трампа про нафту?

В Москві стверджують, що їм про таке рішення Індії невідомо. Наразі саме такі заяви поширюють російські пропагандисти.

