Як Кремль відреагував на заяву Трампа про нафту?
В Москві стверджують, що їм про таке рішення Індії невідомо. Наразі саме такі заяви поширюють російські пропагандисти.
Нещодавно стало відомо, що Індія планує відмовитись від російської нафти. Про це заявив Трамп. У Кремлі відреагували на слова американського президента.
