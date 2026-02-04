Що відомо про домовленості між Індією та США?

За таку позицію, США пообіцяли Моді знизити тарифи, повідомляє Bloomberg.

А от Моді не повідомляв про рішення зменшити закупівлі російської нафти. До того ж Кремль не підтвердив, що їм відомо про скорочення експорту в Індію.

Цікаво! Аби замінити російську нафту, Індія купуватиме продукцію з Венесуели та США.

Водночас індійські НПЗ звернулися до Нью-Делі. Вони прагнуть отримати пораду, щодо майбутніх закупівель, повідомляє Bloomberg.

Як вказали анонімні джерела:

як мінімум 3 НПЗ звернулися до уряду, щоб отримати пояснення, щодо ситуації;

а 2 з цих НПЗ взагалі призупинили закупівлі.

Минулого тижня на великому галузевому заході офіційні особи оцінили, що імпорт може ще більше скоротитися до 800 000 – 1 мільйона барелів на день у найближчі місяці, що вважається досяжним як для Індії, так і прийнятним для США,

– вказує видання.

Розподіл продукції відбуватиметься так:

близько половини отримає Nayara Energy, цей завод частково належить російському виробнику ПАТ "Роснефть";

а от залишок – розподілиться між іншими.

Що важливо знати про співпрацю Індії та Росії у нафтовому секторі?