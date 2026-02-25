Росія переходить на величезні танкери, аби постачати нафту одній з країн
- Росія почала використовувати великі танкери для транспортування нафти до Китаю, відмовляючись від маленьких суден, щоб оптимізувати процес перевезення.
- У лютому постачання російської нафти до Китаю зросли до 2,09 мільйонів барелів на добу.
Росія змінює формат перевезення нафти. Таким чином вона намагається оптимізувати процес доставлення сировини на китайську територію. Фактично, Москва відмовляється від маленьких танкерів.
Як тепер Росія постачає нафту в Китай?
Частину вантажів переносять на більші танкери, щоб здійснювати триваліші перевезення на Схід, повідомляє Bloomberg.
Наразі Росія перевантажує нафту на танкери, які мають змогу перевозити до 2 мільйонів барелів. Вже відомо, що саме ці судна здійснюють перевезення.
З грудня близько 6,3 – 6,9 мільйона барелів нафти Urals – флагманського сорту нафти країни, було перевезено меншими танкерами через європейські води та Суецький канал до Червоного моря, а потім перевантажено на чотири дуже великі танкери для перевезення сирої нафти,
– вказує видання.
Як показує статистика:
- За перші 18 днів лютого постачання російської нафти до китайських портів зросли. Вони сягнули – 2,09 мільйонів барелів на добу.
- Для розуміння, у січні це значення складало – 1,72 мільйона барелів. А у грудні воно було – 1,39 мільйона барелів.
Фактично, наразі Китай стає основним ринком збуту для російської нафти Urals. Ця ситуація посилює залежність Москви від Пекіну.
З комерційної точки зору використання плавучого сховища з низьким рівнем транспортування має сенс, враховуючи значно більшу відстань від Росії до Китаю. Більші судна також можуть служити більш економічним плавучим сховищем, якщо не вдається знайти покупця на вантаж,
– йдеться у повідомленні.
Імовірно, імпорт російської нафти до Китаю сягне рекордного рівня у лютому. Себто, він зростатиме 3 місяць підряд. Така ситуація є наслідком того, що незалежні НПЗ скуповували вантажі зі значними знижками після того, як Індія почала скорочувати закупівлі, повідомляє Reuters.
Чому Росія постачає більше нафти у Китай?
Індія почала відмовлятися від нафти з Росії на тлі домовленостей з США. Нагадаємо, Нью-Делі та Вашингтон планують укласти торговельну угоду.
Зауважимо, що з 2022 року саме Індія отримувала значні обсяги російської нафти. Наразі сировину з Росії активно закуповує Китай.
Якщо спиратися на дані статистики, вийде, що частка російської нафти в загальному імпорті Індії протягом січня скоротилась. Вона сягнула найнижчого рівня з кінця 2022 року.