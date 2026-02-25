Як тепер Росія постачає нафту в Китай?

Частину вантажів переносять на більші танкери, щоб здійснювати триваліші перевезення на Схід, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Усе через Іран та США: ціни на нафту сягнули семимісячного максимуму

Наразі Росія перевантажує нафту на танкери, які мають змогу перевозити до 2 мільйонів барелів. Вже відомо, що саме ці судна здійснюють перевезення.

З грудня близько 6,3 – 6,9 мільйона барелів нафти Urals – флагманського сорту нафти країни, було перевезено меншими танкерами через європейські води та Суецький канал до Червоного моря, а потім перевантажено на чотири дуже великі танкери для перевезення сирої нафти,

– вказує видання.

Як показує статистика:

За перші 18 днів лютого постачання російської нафти до китайських портів зросли. Вони сягнули – 2,09 мільйонів барелів на добу.

Для розуміння, у січні це значення складало – 1,72 мільйона барелів. А у грудні воно було – 1,39 мільйона барелів.

Фактично, наразі Китай стає основним ринком збуту для російської нафти Urals. Ця ситуація посилює залежність Москви від Пекіну.

З комерційної точки зору використання плавучого сховища з низьким рівнем транспортування має сенс, враховуючи значно більшу відстань від Росії до Китаю. Більші судна також можуть служити більш економічним плавучим сховищем, якщо не вдається знайти покупця на вантаж,

– йдеться у повідомленні.

Імовірно, імпорт російської нафти до Китаю сягне рекордного рівня у лютому. Себто, він зростатиме 3 місяць підряд. Така ситуація є наслідком того, що незалежні НПЗ скуповували вантажі зі значними знижками після того, як Індія почала скорочувати закупівлі, повідомляє Reuters.

Чому Росія постачає більше нафти у Китай?