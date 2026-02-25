Россия переходит на огромные танкеры, чтобы поставлять нефть одной из стран

Россия меняет формат перевозки нефти. Таким образом она пытается оптимизировать процесс доставки сырья на китайскую территорию. Фактически, Москва отказывается от маленьких танкеров.

Как теперь Россия поставляет нефть в Китай?

Часть грузов переносят на большие танкеры, чтобы осуществлять длительные перевозки на Восток, сообщает Bloomberg.

Сейчас Россия перегружает нефть на танкеры, которые могут перевозить до 2 миллионов баррелей. Уже известно, что именно эти суда осуществляют перевозки.

С декабря около 6,3 – 6,9 миллиона баррелей нефти Urals – флагманского сорта нефти страны, было перевезено меньшими танкерами через европейские воды и Суэцкий канал в Красное море, а затем перегружено на четыре очень большие танкеры для перевозки сырой нефти,

– указывает издание.

Как показывает статистика:

За первые 18 дней февраля поставки российской нефти в китайские порты выросли. Они достигли – 2,09 миллиона баррелей в сутки.

Для понимания, в январе это значение составляло – 1,72 миллиона баррелей. А в декабре оно было – 1,39 миллиона баррелей.

Фактически, сейчас Китай становится основным рынком сбыта для российской нефти Urals. Эта ситуация усиливает зависимость Москвы от Пекина.

С коммерческой точки зрения использование плавучего хранилища с низким уровнем транспортировки имеет смысл, учитывая значительно большее расстояние от России до Китая. Большие суда также могут служить более экономичным плавучим хранилищем, если не удается найти покупателя на груз,

– говорится в сообщении.

Вероятно, импорт российской нефти в Китай достигнет рекордного уровня в феврале. То есть, он будет расти 3 месяц подряд. Такая ситуация является следствием того, что независимые НПЗ скупали грузы со значительными скидками после того, как Индия начала сокращать закупки, сообщает Reuters.

Почему Россия поставляет больше нефти в Китай?