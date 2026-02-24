Чому скорочуються доходи Росії від нафти та газу?

Потрібно розуміти, що Росія "залежна" від енергетичних доходів. Саме тому багато санкцій спрямовані на цю галузь, повідомляє Reuters.

Як показують дані "Центру досліджень енергетики та чистого повітря":

за 12-місячний період, що закінчився 24 лютого 2026 року, доходи Росії від експорту нафти, газу, вугілля та продуктів переробки сягнули – 193 мільярди євро;

для розуміння, це на 27% менше ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни в Україні.

Починаючи з 2022 року, експорт газу з Росії відчутно скоротився. Водночас з нафтою ситуація складніша. Адже санкції не змогли обмежити експорт російської нафти, натомість:

Кремль тепер продає нафту за нижчими цінами;

для експорту нафти Москва використовує "тіньовий флот".

Важливо! "Тіньовий флот" перевозить не тільки нафту з Росії, а ще й сировину з Ірану та Венесуели.

Наразі, як повідомляє Bloomberg, російська нафта марки Urals реалізується зі значною знижкою. Цей дисконт найбільший з квітня 2023 року. 1 барель цієї нафти при продажі коштує приблизно 40 доларів.

Доходи Росії від експорту сирої нафти за останні 12 місяців зменшилися на 18% у річному обчисленні. Водночас обсяги експорту сирої нафти залишилися на 6% вищими за рівень до вторгнення та склали 215 мільйонів тонн,

Що важливо знати про експорт російської нафти зараз?