Що відомо про судна, які перевозили російську нафту?

13 грудня судно Velos Topas, зареєстроване у Греції, помітили в порту Усть-Луга, повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

Зверніть увагу! Саме Усть-Луга вважається одним з найважливіших нафтових портів Росії.

Це не єдине судно з Греції біля Росії. Інший грецький танкер – Irini 13 грудня бачили недалеко від Санкт-Петербурга, повідомляє Marinetraffic.

Дивно бачити нафтові танкери під грецьким прапором у Балтійському морі, оскільки європейські країни намагаються за допомогою санкцій перешкодити Росії продавати нафту. Росія обходить санкції за допомогою так званого тіньового флоту. Її судна зареєстровані в країнах, що не входять до ЄС,
– зауважує видання.

Видання Yle наголошує, що попри всі обмеження, перевозити російську нафту на суднах ЄС допустимо. Проте, лише, якщо дотримано низку умов:

  • Грецькі танкери не мають права транспортувати нафту з Росії в ЄС.
  • Вартість нафти має бути нижче цінової стелі, яка встановлена зараз.

Що ще важливо знати про російську нафту зараз?

  • ЄС встановив цінову стелю на нафту. Спочатку вона складала 60 доларів за барель. А уже цієї осені, цю межу опустили до 47,60 долара за барель. Завдяки цьому рішенню, Євросоюз хотів зменшити доходи Росії від реалізації нафти. До цих обмежень доєдналися і інші країни, зокрема: Велика Британія, Канада, Швейцарія.

  • Також на ціну нафти вплинули санкції США. Йдеться, зокрема, про обмеження, впровадженні проти російських нафтових гігантів "Роснефті" та "Лукойла". Через ці санкції китайські та індійські покупці скоротили експорт нафти з Росії.