Що відомо про судна, які перевозили російську нафту?
13 грудня судно Velos Topas, зареєстроване у Греції, помітили в порту Усть-Луга, повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.
Зверніть увагу! Саме Усть-Луга вважається одним з найважливіших нафтових портів Росії.
Це не єдине судно з Греції біля Росії. Інший грецький танкер – Irini 13 грудня бачили недалеко від Санкт-Петербурга, повідомляє Marinetraffic.
Дивно бачити нафтові танкери під грецьким прапором у Балтійському морі, оскільки європейські країни намагаються за допомогою санкцій перешкодити Росії продавати нафту. Росія обходить санкції за допомогою так званого тіньового флоту. Її судна зареєстровані в країнах, що не входять до ЄС,
– зауважує видання.
Видання Yle наголошує, що попри всі обмеження, перевозити російську нафту на суднах ЄС допустимо. Проте, лише, якщо дотримано низку умов:
- Грецькі танкери не мають права транспортувати нафту з Росії в ЄС.
- Вартість нафти має бути нижче цінової стелі, яка встановлена зараз.
Що ще важливо знати про російську нафту зараз?
ЄС встановив цінову стелю на нафту. Спочатку вона складала 60 доларів за барель. А уже цієї осені, цю межу опустили до 47,60 долара за барель. Завдяки цьому рішенню, Євросоюз хотів зменшити доходи Росії від реалізації нафти. До цих обмежень доєдналися і інші країни, зокрема: Велика Британія, Канада, Швейцарія.
Також на ціну нафти вплинули санкції США. Йдеться, зокрема, про обмеження, впровадженні проти російських нафтових гігантів "Роснефті" та "Лукойла". Через ці санкції китайські та індійські покупці скоротили експорт нафти з Росії.