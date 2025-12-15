Что известно о судах, которые перевозили российскую нефть?

13 декабря судно Velos Topas, зарегистрированное в Греции, заметили в порту Усть-Луга, сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

Обратите внимание! Именно Усть-Луга считается одним из важнейших нефтяных портов России.

Это не единственное судно из Греции возле России. Другой греческий танкер – Irini 13 декабря видели недалеко от Санкт-Петербурга, сообщает Marinetraffic.

Странно видеть нефтяные танкеры под греческим флагом в Балтийском море, поскольку европейские страны пытаются с помощью санкций помешать России продавать нефть. Россия обходит санкции с помощью так называемого теневого флота. Ее суда зарегистрированы в странах, не входящих в ЕС,

– отмечает издание.

Издание Yle отмечает, что несмотря на все ограничения, перевозить российскую нефть на судах ЕС допустимо. Однако только, если соблюден ряд условий:

Греческие танкеры не имеют права транспортировать нефть из России в ЕС.

Стоимость нефти должна быть ниже ценового потолка, который установлен сейчас.

Что еще важно знать о российской нефти сейчас?