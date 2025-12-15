Что известно о судах, которые перевозили российскую нефть?
13 декабря судно Velos Topas, зарегистрированное в Греции, заметили в порту Усть-Луга, сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.
Обратите внимание! Именно Усть-Луга считается одним из важнейших нефтяных портов России.
Это не единственное судно из Греции возле России. Другой греческий танкер – Irini 13 декабря видели недалеко от Санкт-Петербурга, сообщает Marinetraffic.
Странно видеть нефтяные танкеры под греческим флагом в Балтийском море, поскольку европейские страны пытаются с помощью санкций помешать России продавать нефть. Россия обходит санкции с помощью так называемого теневого флота. Ее суда зарегистрированы в странах, не входящих в ЕС,
– отмечает издание.
Издание Yle отмечает, что несмотря на все ограничения, перевозить российскую нефть на судах ЕС допустимо. Однако только, если соблюден ряд условий:
- Греческие танкеры не имеют права транспортировать нефть из России в ЕС.
- Стоимость нефти должна быть ниже ценового потолка, который установлен сейчас.
Что еще важно знать о российской нефти сейчас?
ЕС установил ценовой потолок на нефть. Сначала он составлял 60 долларов за баррель. А уже этой осенью, этот предел опустили до 47,60 доллара за баррель. Благодаря этому решению, Евросоюз хотел уменьшить доходы России от реализации нефти. К этим ограничениям присоединились и другие страны, в частности: Великобритания, Канада, Швейцария.
Также на цену нефти повлияли санкции США. Речь идет, в частности, об ограничениях, внедрённых против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла". Из-за этих санкций китайские и индийские покупатели сократили экспорт нефти из России.