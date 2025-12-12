Що відомо про атаку України на нафтову платформу в Каспійському морі?

Потрібно зауважити, що це перший удар України по інфраструктурі, що пов'язана із видобутком нафти в Каспійському морі, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Нафтова платформа імені Філановського належить компанії "Лукойл". Саме вона вважається найбільшим нафтовим родовищем у російському секторі на території Каспійського моря.

Які деталі цієї атаки відомі:

відомо, що пролунало майже 4 вибухи на платформі;

через цю атаку, зупинився видобуток нафти та газу на майже 20 свердловинах (що обслуговуються цією платформою);

загальні запаси цього родовища складають приблизно 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу.

Як часто Україна атакує російські нафтові об'єкти?

Україна почала атакувати нафтові об'єкти Росії ще у 2024. Таким чином Київ прагне регулювати рівень експорту російської нафти. Проте масово ці атаки розпочалися вже з серпня цього року. Як показують дані проєкту Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), найбільша кількість "нападів"зафіксована саме у листопаді.

Нещодавні мирні зусилля під керівництвом США, схоже, лише посилили максималістські вимоги Росії, і сили Москви просуваються вперед у кількох районах лінії фронту. Це, разом зі світовим надлишком нафти, який захищає ринок від потенційного зростання цін, означає, що західні союзники України дедалі більше підтримують цю кампанію,

– наголошує видання.

За інформацією ACLED, ситуація з українськими атаками була наступна:

з початку серпня по листопад, атаковано як мінімум 77 енергетичних об'єктів (це вдвічі більше ніж за 7 місяців до вказаного періоду);

у листопаді, своєю чергою, фіксується як мінімум 14 обстрілів нафтопереробних заводів, а також – 4 атаки на російські експортні термінали.

Цікаво! Україна часто атакує повторно одні і самі точки. Там чином вдається уникнути стабілізації нафтової промисловості Росії.

Чи підтримують партнери атаки України?

Допомога партнерів сприяє збільшенню можливостей українських сил. Зокрема, нещодавно стало відомо, що США посилили обмін розвідувальними даними з Україною. Це сталося після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, повідомляє CNN.

Європа підтримала Україну дещо пізніше. Річ у тім, що європейські політики дещо обережні у коментарях, відносно атак українських сил.

США залишаються активним партнером, коли йдеться про глибокі удари України по російських енергетичних цілях, тоді як європейські союзники активізували свою участь,

– дізнався CNN від джерела, яке пов'язане з українською програмою безпілотників.

Яка ситуація в Росії через атаки України?