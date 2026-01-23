Укр Рус
23 січня, 15:28
Ще один великий НПЗ відмовляється від нафти з Росії

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Indian Oil Corp придбав 7 мільйонів барелів нафти, частину якої закуплено у Petrobras з Бразилії, з метою замінити російську нафту на індійському ринку.
  • Індійські НПЗ прагнуть відмовитися від російської нафти, переходячи на сировину з Близького Сходу.

Великий індійський НПЗ Indian Oil Corp наразі є провідним виробником в Індії. Нещодавно він придбав 7 мільйонів барелів нафти. Частина цієї сировини закуплена у бразильської компанії Petrobras.

Що відомо про нову закупку нафти Indian Oil Corp?

Як відомо, завантаження цієї нафти відбуватиметься у березні, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Завдяки цим закупівлям, хочуть замінити російську нафту на індійському ринку.

Наразі індійські НПЗ прагнуть відмовитися від постачань з Росії. Підприємства планують перейти на сировину з Близького Сходу. Ці зміни сприятимуть тому, що Індія укладе угоду з США. Йдеться про зниження тарифів.

НПЗ придбав 1 мільйон барелів нафти сорту Murban з Абу-Дабі у Shell та 2 мільйони барелів нафти Upper Zakum у трейдера Mercuria. IOC також придбала по 1 мільйону барелів ангольської нафти Hungo та Clove у Exxon, 
– повідомили джерела видання.

Зауважимо, що деталі цих угод до кінця невідомі. Зазвичай, покупці та продавці не коментують ситуацію через необхідність зберігати конфіденційність.

Як показує статистика, у грудні імпорт російської нафти до Індії впав до найнижчого рівня за останні 2 роки. Цьому, зокрема, сприяли санкції. А от частка імпорту з країн ОПЕК досягла 11-місячного максимуму, повідомляє Reuters.

Що необхідно знати про співпрацю Індії та Росії у нафтовій галузі?

  • Індія почала активно закуповувати російську морську нафту з 2022 року. Тоді після початку повномасштабної війни в Україні Кремль шукав нові ринки збуту через санкції.

  • США намагалися впливати на Індію, аби скоротити обсяги цієї співпраці. Зокрема, йдеться про введення тарифів.

  • До того ж варто згадати, що США ще восени 2025 року впровадили санкції проти російських нафтових гігантів. Тобто, "Роснефті" та "Лукойла". Після цього підприємства з Індії почали активно відмовлятися від нафти з Росії.