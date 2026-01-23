Ще один великий НПЗ відмовляється від нафти з Росії
- Indian Oil Corp придбав 7 мільйонів барелів нафти, частину якої закуплено у Petrobras з Бразилії, з метою замінити російську нафту на індійському ринку.
- Індійські НПЗ прагнуть відмовитися від російської нафти, переходячи на сировину з Близького Сходу.
Великий індійський НПЗ Indian Oil Corp наразі є провідним виробником в Індії. Нещодавно він придбав 7 мільйонів барелів нафти. Частина цієї сировини закуплена у бразильської компанії Petrobras.
Що відомо про нову закупку нафти Indian Oil Corp?
Як відомо, завантаження цієї нафти відбуватиметься у березні, повідомляє Reuters.
Читайте також Китай може отримати нафту з Венесуели: США виставили умови
Зверніть увагу! Завдяки цим закупівлям, хочуть замінити російську нафту на індійському ринку.
Наразі індійські НПЗ прагнуть відмовитися від постачань з Росії. Підприємства планують перейти на сировину з Близького Сходу. Ці зміни сприятимуть тому, що Індія укладе угоду з США. Йдеться про зниження тарифів.
НПЗ придбав 1 мільйон барелів нафти сорту Murban з Абу-Дабі у Shell та 2 мільйони барелів нафти Upper Zakum у трейдера Mercuria. IOC також придбала по 1 мільйону барелів ангольської нафти Hungo та Clove у Exxon,
– повідомили джерела видання.
Зауважимо, що деталі цих угод до кінця невідомі. Зазвичай, покупці та продавці не коментують ситуацію через необхідність зберігати конфіденційність.
Як показує статистика, у грудні імпорт російської нафти до Індії впав до найнижчого рівня за останні 2 роки. Цьому, зокрема, сприяли санкції. А от частка імпорту з країн ОПЕК досягла 11-місячного максимуму, повідомляє Reuters.
Що необхідно знати про співпрацю Індії та Росії у нафтовій галузі?
Індія почала активно закуповувати російську морську нафту з 2022 року. Тоді після початку повномасштабної війни в Україні Кремль шукав нові ринки збуту через санкції.
США намагалися впливати на Індію, аби скоротити обсяги цієї співпраці. Зокрема, йдеться про введення тарифів.
До того ж варто згадати, що США ще восени 2025 року впровадили санкції проти російських нафтових гігантів. Тобто, "Роснефті" та "Лукойла". Після цього підприємства з Індії почали активно відмовлятися від нафти з Росії.