Як Китай може купувати нафту з Венесуели?

Потрібно розуміти, що під час президентства Мадуро, Китай отримував нафту за заниженими цінами, повідомляє Reuters.

Читайте також Скільки можна отримати за золотий лом після рекордного здорожчання цього металу

Цікаво! Мадуро продавав Китаю нафту дешевше, аби закрити борги.

Китай роками був головним покупцем нафти для Венесуели, і продажі допомогли Каракасу погасити величезні позики, надані Пекіну в рамках угод "борг за нафту",

– зазначає видання.

Тобто, фактично, для Китаю ціни просто зростуть до ринкових. Для порівняння:

при президентстві Мадуро, Китай отримував нафту з Венесуели за ціною – 31 долар за барель;

проте США зараз купують та реалізують на ринку венесуельську нафту за ціною – 45 доларів за барель.

Нагадаємо! Саме Китай був головним покупцем нафти з Венесуели протягом багатьох років.

Наразі нафтові трейдери та аналітики очікують на зниження рівня імпорту з Китаю до Венесуели у лютому. Така ситуація стане наслідком зменшення кількості танкерів, що покинули венесуельську територію, повідомляє Bloomberg.

Як США отримали контроль над нафтою з Венесуели?