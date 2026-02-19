Уряд Словаччини схвалив випуск 250 000 тонн екстрених запасів сирої нафти. Ця сировина має бути використана єдиним словацьким нафтопереробним заводом.

Чому Словаччина випускає екстрену нафту?

Фіцо звинуватив Україну у тому, що вона затримує постачання російської нафти через ключовий шлях – нафтопровід "Дружба", повідомляє Bloomberg.

Довідка: Slovnaft – єдиний НПЗ Словаччини. Він належить групі MOL.

Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини Президент Зеленський грає в ігри з нашою підтримкою, коли йдеться про європейські перспективи України.

Угорщина підтримує звинувачення Словаччини. Зокрема, угорський уряд оголосив про припинення експорту дизельного палива до України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вказав, що постачання відновляться. Проте це станеться, коли запрацює "Дружба", повідомляє Bloomberg.

Речник МЗС України Георгій Тихий нагадав, що винятки для Братислави та Будапешту, щодо закупівлі російської нафти, були зроблені для адаптації. Тобто, поступовій відмові від сировини з Росії.

Георгій Тихий Речник Міністерства закордонних справ України Альтернативні постачання ресурсів до цих країн існують, але, на жаль, ми не бачимо жодних спроб позбутися російської нафти.

Що відомо про зупинку "Дружби"?