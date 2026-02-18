Що відбувається з видобутком нафти в Росії?
Якщо спиратися на галузеві доходи Росії, вийде, що торік на російській території пробурили приблизно 29 140 кілометрів експлуатаційних свердловин, повідомляє Bloomberg.
Для розуміння, це на 3,4% менше ніж у 2024. Загалом торік ситуація виглядала так:
- На початку 2025 активність сягала рекордних показників. З червня вона почала спадати.
- А уже в грудні обсяги буріння були на 16% менше ніж у 2024.
Потрібно розуміти, що значний вплив на російських виробників мали такі фактори:
- світові ціни на нафту впали;
- знижки на російську нафту збільшуються через те, що Кремлю її все важче збувати;
- зміцнення рубля.
Якщо видобуток у Росії продовжуватиме падати, країна ризикує втратити частку світового ринку на користь союзників по ОПЕК+. Деякі члени альянсу бачать можливості для відновлення збільшення поставок у квітні після того, як група домовилась зберегти видобуток стабільним у першому кварталі,
– вказує видання.
Потрібно розуміти, що зниження видобутку у грудні та січні першочергово стало наслідком санкцій США та тиском Трампа на Індію. Нагадаємо, американський президент провів переговори з Моді.
Наразі Індія та США готуються до укладання торгівельної угоди. Саме тому індійські покупці почали поступово відмовлятися від російської нафти. Адже це одна з умов США, повідомляє Reuters. Для Москви така ситуація критична.
Через природне виснаження родовищ Росії потрібно щороку бурити 26 – 29 тисяч кілометрів свердловин, щоб утримувати видобуток на рівні 9,2 – 9,4 мільйона барелів на добу. Подальше зниження майже неминуче призведе до падіння виробництва,
– повідомляє видання.
Важливо! Протягом січня Росія видобувала приблизно – 9,246 мільйона барелів на день.
Що зараз відбувається з російською нафтою?
Вартість російської нафти поступово знижується. Зокрема, у грудні ціна еталонної марки Urals сягала – 39,18 долара за барель. Така ситуація, у тому числі стала наслідком санкцій проти "Роснефті" і "Лукойла", які впровадили США.
Наразі Росія відчуває труднощі з реалізацією нафти. На танкерах знаходяться вже 140 мільйонів барелів. Кремль активно шукає нових покупців для своєї сировини.