Чому падають доходи Росії від нафти?

Першочергово нафтові доходи Росії скоротилися через зниження світових цін на нафту, повідомляє Bloomberg.

До того ж наразі Москва робить усе більші знижки на нафту. Таким чином вона намагається втримати покупців.

До того ж наразі Москва робить усе більші знижки на нафту. Таким чином вона намагається втримати покупців.

Важливо! Також доходи Росії від нафти знижуються через зміцнення рубля.

Російська нафта марки Urals пропонується майже на 15 доларів за барель дешевше, ніж світовий еталон Brent, включаючи доставку та інші витрати. Знижка збільшилася з приблизно 10 доларів на початку року,

– вказує видання.

Цікаво, що у тижневому обчисленні, ціна експорту за тиждень до 2 лютого склала:

приблизно – 1,02 мільярда доларів;

це на майже 145 мільйонів менше ніж за попередній тиждень.

Зауважимо, що наразі Росія втрачає одного з найбільших покупців своєї нафти. Йдеться про Індію. Індійський уряд ухвалив рішення про скорочення закупівель через тиск США, повідомляє Bloomberg.

